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Авербух рад за Андрееву, но возмущен недопуском российских фигуристов - РИА Новости Спорт, 06.06.2026
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Теннис
 
21:38 06.06.2026
Авербух рад за Андрееву, но возмущен недопуском российских фигуристов

Авербух горд за Андрееву, но возмущен недопуском российских фигуристов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкИлья Авербух
Илья Авербух - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Илья Авербух. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Илья Авербух гордится победой Мирры Андреевой на Открытом чемпионате Франции.
  • Призер Олимпийских игр возмущен недопуском российских фигуристов до международных состязаний.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости, Андрей Симоненко. Серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду, хореограф и продюсер Илья Авербух заявил, что горд за российскую теннисистку Мирру Андрееву, выигравшую Открытый чемпионат Франции, но при этом возмущен недопуском российских фигуристов к международным турнирам.
В субботу Андреева в возрасте 19 лет выиграла свой первый титул турнира Большого шлема. В финале Открытого чемпионата Франции россиянка обыграла Майю Хвалиньскую из Польши - 6:3, 6:2. Российские фигуристы отстранены от международных соревнований, в виде исключения до Олимпийских игр 2026 года были допущены только Аделия Петросян и Петр Гуменник.
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"Я поздравляю Мирру, считаю, что это очень важно. Это замечательная победа для нее и для всех нас. Я хочу выразить уважение к Международной федерации тенниса, она показала свою самодостаточность, силу, потому что ни на секунду не отстраняла российских спортсменов. От этого только выиграла. Это настоящий спорт, и теннис в этом плане оставил всех остальных далеко позади", - сказал Авербух журналистам.
"И тем несправедливее выглядит недопуск российских фигуристов, хоккеистов и представителей других зимних видов спорта до международных состязаний. На каком основании российские фигуристы не допускаются, когда вокруг за рубежом уже выступает столько наших спортсменов? И ничего не случается. Как это обосновывается, понять невозможно", - продолжил продюсер.
Авербух добавил, что по этой причине от новости о победе Андреевой на "Ролан Гаррос" у него смешанные чувства. "У меня гордость за страну, радость за девчонку, желаю ей удачи. И, конечно, распирает от несправедливости того, что наши ребята-фигуристы ждут квоты. Это адски несправедливо", - заключил серебряный призер Олимпиады.
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