Краткий пересказ от РИА ИИ Илья Авербух гордится победой Мирры Андреевой на Открытом чемпионате Франции.

Призер Олимпийских игр возмущен недопуском российских фигуристов до международных состязаний.

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости, Андрей Симоненко. Серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду, хореограф и продюсер Илья Авербух заявил, что горд за российскую теннисистку Мирру Андрееву, выигравшую Открытый чемпионат Франции, но при этом возмущен недопуском российских фигуристов к международным турнирам.

Петр Гуменник. В субботу Андреева в возрасте 19 лет выиграла свой первый титул турнира Большого шлема. В финале Открытого чемпионата Франции россиянка обыграла Майю Хвалиньскую из Польши - 6:3, 6:2. Российские фигуристы отстранены от международных соревнований, в виде исключения до Олимпийских игр 2026 года были допущены только Аделия Петросян

"Я поздравляю Мирру, считаю, что это очень важно. Это замечательная победа для нее и для всех нас. Я хочу выразить уважение к Международной федерации тенниса , она показала свою самодостаточность, силу, потому что ни на секунду не отстраняла российских спортсменов. От этого только выиграла. Это настоящий спорт, и теннис в этом плане оставил всех остальных далеко позади", - сказал Авербух журналистам.

"И тем несправедливее выглядит недопуск российских фигуристов, хоккеистов и представителей других зимних видов спорта до международных состязаний. На каком основании российские фигуристы не допускаются, когда вокруг за рубежом уже выступает столько наших спортсменов? И ничего не случается. Как это обосновывается, понять невозможно", - продолжил продюсер.