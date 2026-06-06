Что монах Авель говорил о России

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Авеля прозвали "русским Нострадамусом" — он предсказал гибель династии Романовых и две мировые войны. За свои пророчества он провел в тюрьмах более 20 лет.

Что Авель говорил о судьбе России и какие из его предсказаний, по современным оценкам, уже начали сбываться?

Побег от семьи и первые видения

Будущий пророк Василий Васильев родился 18 марта 1757 года в Тульской губернии. В 1774 году он женился "против воли", будучи обычным крепостным. И уже в 1785 году Василий получил откупную у своего барина, после чего тайно покинул деревню, оставив жену и троих детей. Так началось его долгое странствие по Руси.

Путь привел Васильева на Валаам — в местный монастырь, где он принял постриг под именем Авель. Именно там к нему стали приходить видения, которые до сих пор будоражат русских людей. Монах тщательно записывал их, а затем шифровал.

После Валаама он провел в скитаниях около десяти лет, пока не обосновался в Николо‑Бабаевском монастыре под Ярославлем.

Наводил страх на обывателей

Первые предсказания Авель сделал на рубеже XVIII и XIX веков. Они касались судеб российских правителей и были дословно зафиксированы в следственных протоколах. Одним из первых пророчеств стало точное указание месяца кончины Екатерины II. За это Авель получил первый срок по статье за "наведение страха на умы обывателей".

После освобождения Павлом I монах вскоре предсказал и судьбу самого императора. Авель лично заявил государю, что он будет править Россией не более четырех лет. За это разгневанный монарх отправил провидца в тюрьму. Через некоторое время Павел I действительно погиб от рук заговорщиков.

При Александре I Авель пророчествовал о грядущем сожжении Москвы французами. За это монаха отправили в Соловецкий монастырь. При этом старец утверждал, что именно после пожара первопрестольной начнется крах французской армии.

Авель воспринимал историю России как череду потрясений, за которыми следует ее возрождение. Поразительная точность дат в его предсказаниях пугала современников и становилась причиной новых арестов монаха.

Три "лютых ига" и казнь "лучших русских"

Описывал монах и будущие события в России. В своих записях он говорил о трех "лютых игах", которые предстоит пережить стране: татарском, польском и грядущем "безбожном".

Одно из самых ярких его предсказаний звучало так: "Будет скорпион бичевать землю Русскую, грабить святыни ее, закрывать церкви Божии, казнить лучших людей русских". Позднее толкователи связали образ скорпиона со Львом Троцким. Он родился 7 ноября, под знаком Скорпиона.

Говорил Авель и о Ленине. Монаху приписывают слова о некоем "мужике с топором, которого положат в хрустальный гроб". Здесь можно увидеть явный намек на будущее захоронение вождя в Мавзолее.

Предсказал монах Авель и гибель династии Романовых: "На венец терновый сменит он корону царскую… Война будет. Великая война, мировая. <...> Накануне победы рухнет трон царский. Брат на брата восстанет… Власть безбожная будет бичевать землю русскую", — пророчествовал монах.

Метка судьбы и возрождение России

Самое обсуждаемое пророчество монаха Авеля связано с правителем, которому суждено возродить Россию. В его записях есть эти строки: "Имя его троекратно суждено истории российской. <...> В нем спасение и счастье державы".

Далее Авель уточнял: "Одному богатыри служили, второй будет рожден в один день, а чествовать его будут в другой". О третьем он говорил, что на нем — "метка судьбы".

Назвал точную дату конца света

Монах Авель предсказал точную дату конца света. По его мнению, финальной точкой земной истории станет 2892 год. Его расчеты имели строгую богословскую основу и были связаны с эсхатологическими вычислениями.

В качестве отправной точки Авель использовал византийский календарь, по которому сотворение мира произошло за 5508 лет до нашей эры. Эта система действовала в России до календарной реформы Петра I.