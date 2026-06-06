Что монах Авель говорил о России

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Авеля прозвали "русским Нострадамусом" — он предсказал гибель династии Романовых и две мировые войны. За свои пророчества он провел в тюрьмах более 20 лет.
Что Авель говорил о судьбе России и какие из его предсказаний, по современным оценкам, уже начали сбываться?
Побег от семьи и первые видения
Будущий пророк Василий Васильев родился 18 марта 1757 года в Тульской губернии. В 1774 году он женился "против воли", будучи обычным крепостным. И уже в 1785 году Василий получил откупную у своего барина, после чего тайно покинул деревню, оставив жену и троих детей. Так началось его долгое странствие по Руси.
Путь привел Васильева на Валаам — в местный монастырь, где он принял постриг под именем Авель. Именно там к нему стали приходить видения, которые до сих пор будоражат русских людей. Монах тщательно записывал их, а затем шифровал.
После Валаама он провел в скитаниях около десяти лет, пока не обосновался в Николо‑Бабаевском монастыре под Ярославлем.
© РИА Новости / POOL/Александр Казаков | Перейти в медиабанкСпасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь
Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь
Наводил страх на обывателей
Первые предсказания Авель сделал на рубеже XVIII и XIX веков. Они касались судеб российских правителей и были дословно зафиксированы в следственных протоколах. Одним из первых пророчеств стало точное указание месяца кончины Екатерины II. За это Авель получил первый срок по статье за "наведение страха на умы обывателей".
После освобождения Павлом I монах вскоре предсказал и судьбу самого императора. Авель лично заявил государю, что он будет править Россией не более четырех лет. За это разгневанный монарх отправил провидца в тюрьму. Через некоторое время Павел I действительно погиб от рук заговорщиков.
При Александре I Авель пророчествовал о грядущем сожжении Москвы французами. За это монаха отправили в Соловецкий монастырь. При этом старец утверждал, что именно после пожара первопрестольной начнется крах французской армии.
Авель воспринимал историю России как череду потрясений, за которыми следует ее возрождение. Поразительная точность дат в его предсказаниях пугала современников и становилась причиной новых арестов монаха.
Три "лютых ига" и казнь "лучших русских"
Описывал монах и будущие события в России. В своих записях он говорил о трех "лютых игах", которые предстоит пережить стране: татарском, польском и грядущем "безбожном".
Одно из самых ярких его предсказаний звучало так: "Будет скорпион бичевать землю Русскую, грабить святыни ее, закрывать церкви Божии, казнить лучших людей русских". Позднее толкователи связали образ скорпиона со Львом Троцким. Он родился 7 ноября, под знаком Скорпиона.
Говорил Авель и о Ленине. Монаху приписывают слова о некоем "мужике с топором, которого положат в хрустальный гроб". Здесь можно увидеть явный намек на будущее захоронение вождя в Мавзолее.
Предсказал монах Авель и гибель династии Романовых: "На венец терновый сменит он корону царскую… Война будет. Великая война, мировая. <...> Накануне победы рухнет трон царский. Брат на брата восстанет… Власть безбожная будет бичевать землю русскую", — пророчествовал монах.
Метка судьбы и возрождение России
Самое обсуждаемое пророчество монаха Авеля связано с правителем, которому суждено возродить Россию. В его записях есть эти строки: "Имя его троекратно суждено истории российской. <...> В нем спасение и счастье державы".
Далее Авель уточнял: "Одному богатыри служили, второй будет рожден в один день, а чествовать его будут в другой". О третьем он говорил, что на нем — "метка судьбы".
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПамятник святому равноапостольному князю Владимиру после церемонии открытия в Троицком сквере возле Троице-Владимирского собора в Новосибирске
Памятник святому равноапостольному князю Владимиру после церемонии открытия в Троицком сквере возле Троице-Владимирского собора в Новосибирске
Назвал точную дату конца света
Монах Авель предсказал точную дату конца света. По его мнению, финальной точкой земной истории станет 2892 год. Его расчеты имели строгую богословскую основу и были связаны с эсхатологическими вычислениями.
В качестве отправной точки Авель использовал византийский календарь, по которому сотворение мира произошло за 5508 лет до нашей эры. Эта система действовала в России до календарной реформы Петра I.
Авель был убежден, что общий срок существования человечества составит ровно 8400 лет. Если вычесть из этого числа 5508 лет, то получится 2892 год. Таким образом, по прогнозам провидца, до предполагаемого конца света остается еще около девяти веков.