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В Белгородской области два человека пострадали при атаках дронов - РИА Новости, 06.06.2026
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В Белгородской области два человека пострадали при атаках дронов

В Белгородской области два человека пострадали при атаках дронов ВСУ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Белгородской области два человека пострадали в результате атак дронов ВСУ.
  • В хуторе Церковный БПЛА атаковал автомобиль, у мужчины минно-взрывная травма и осколочные ранения руки.
  • В селе Ясные Зори FPV-дрон атаковал мотоциклиста, мужчине с мелкими осколочными ранениями лица и головы оказали первую помощь.
БЕЛГОРОД, 6 июн - РИА Новости. Два человека пострадали в результате атак дронов ВСУ на автомобиль и мотоцикл в Белгородской области, сообщает оперштаб региона.
"Под ударами ВСУ четыре муниципалитета. Пострадали два человека. В Белгородском округе в хуторе Церковный в результате атаки дрона на автомобиль у мужчины минно-взрывная травма и осколочные ранения руки. В городской больнице №2 города Белгорода пострадавшему оказана необходимая помощь, госпитализация не потребовалась", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".
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Кроме того, по информации ведомства, в селе Ясные Зори Белгородского округа FPV-дрон атаковал мотоциклиста. Мужчине с мелкими осколочными ранениями лица и головы первую помощь оказали в Октябрьской районной больнице. Для обследования он будет направлен в городскую больницу №2 города Белгорода, уточнил оперштаб.
Ряд населенных пунктов в Шебекинском, Ракитянском и Волоконовском округах также подверглись атакам БПЛА, есть повреждения частных домов, инфраструктуры и техники.
В субботу оперштаб сообщал, что в результате атак ВСУ пострадали мирный житель в Валуйках и трое бойцов подразделения "Орлан" в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа, с осколочными ранениями их госпитализировали.
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