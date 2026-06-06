В Белгородской области два человека пострадали при атаках дронов

БЕЛГОРОД, 6 июн - РИА Новости. Два человека пострадали в результате атак дронов ВСУ на автомобиль и мотоцикл в Белгородской области, сообщает оперштаб региона.

Кроме того, по информации ведомства, в селе Ясные Зори Белгородского округа FPV-дрон атаковал мотоциклиста. Мужчине с мелкими осколочными ранениями лица и головы первую помощь оказали в Октябрьской районной больнице. Для обследования он будет направлен в городскую больницу №2 города Белгорода, уточнил оперштаб.