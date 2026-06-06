Дегтярев поздравил Андрееву с победой на "Ролан Гаррос"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россиянка Мирра Андреева выиграла Открытый чемпионат Франции, победив в финале Майю Хвалиньскую из Польши со счетом 6:3, 6:2.
- Министр спорта Михаил Дегтярев поздравил Мирру Андрееву с победой на "Ролан Гаррос".
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев поздравил российскую теннисистку Мирру Андрееву с победой на Открытом чемпионате Франции.
"Поздравляю Мирру Андрееву с победой на "Ролан Гаррос"! Всего за несколько лет Мирра прошла путь от дебюта в основной сетке турнира до чемпионского титула. Полуфинал в 2024 году, олимпийское серебро в Париже, постоянный прогресс на крупнейших соревнованиях мира - и теперь первая в карьере победа на турнире Большого шлема", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.
Ранее среди россиянок победу на турнирах Большого шлема одерживали Анастасия Мыскина, Мария Шарапова и Светлана Кузнецова.
"В финале Мирра уверенно обыграла Майю Хвалинскую - 6:3, 6:2, став четвертой российской теннисисткой, выигравшей турнир Большого шлема. Этот результат подтверждает статус России как страны с одной из самых сильных теннисных школ, способной воспитывать спортсменов мирового уровня и обеспечивать преемственность поколений чемпионов", - добавил Дегтярев.
После победы Андреева поднимется на шестое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), а также возглавит чемпионскую гонку.