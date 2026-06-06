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В Госдуме оценили перспективы Андреевой после победы на "Ролан Гаррос" - РИА Новости Спорт, 06.06.2026
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Теннис
 
19:14 06.06.2026 (обновлено: 19:16 06.06.2026)
В Госдуме оценили перспективы Андреевой после победы на "Ролан Гаррос"

Журова: победа открывает для Андреевой перспективы стать первой ракеткой

© REUTERS / Guglielmo MangiapaneРоссиянка Мирра Андреева с трофеем после победы в финале Открытого чемпионата Франции ("Ролан Гаррос")
Россиянка Мирра Андреева с трофеем после победы в финале Открытого чемпионата Франции (Ролан Гаррос) - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© REUTERS / Guglielmo Mangiapane
Россиянка Мирра Андреева с трофеем после победы в финале Открытого чемпионата Франции ("Ролан Гаррос")
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мирра Андреева в возрасте 19 лет выиграла свой первый турнир Большого шлема, победив в финале Открытого чемпионата Франции Майю Хвалиньскую из Польши.
  • Светлана Журова заявила, что победа Андреевой открывает перед ней отличные возможности стать первой ракеткой мира.
  • Журова отметила чемпионскую психологию теннисистки и ее скромность, а также выразила уверенность в том, что спортсменка может реализовать свои планы.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости, Олег Богатов. Победа Мирры Андреевой на Открытом чемпионате Франции открывает перед российской теннисисткой отличные возможности стать первой ракеткой мира, заявила РИА Новости олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова.
В субботу Андреева в возрасте 19 лет выиграла свой первый турнир Большого шлема. В финале Открытого чемпионата Франции россиянка обыграла Майю Хвалиньскую из Польши - 6:3, 6:2.
"Я хочу поздравить Мирру Андрееву, она прекрасная молодая девчонка. После такой победы сразу появляются надежды на ее дальнейшие успехи, потому что у нее сейчас открываются хорошие перспективы. Она скромная спортсменка, поэтому радуется всему и хорошо делает свое дело", - сказала Журова.
"Мирра - молодец, и с чемпионской психологией у нее все обстоит хорошо. Она еще поработает и вскоре вполне может реализовать те планы, которые ставит. Я думаю, что она мечтает стать первой ракеткой мира", - добавила собеседница агентства.
Мирра Андреева - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
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