Андреева однозначно станет первой ракеткой мира, считает Кафельников

В ответ на вопрос, играет ли уже Андреева на уровне первой ракетки мира, олимпийский чемпион заявил: "Всему свое время. То, что потенциал есть, однозначно. То, что рано или поздно это случится, однозначно. А пока давайте насладимся моментом".