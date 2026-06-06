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Андреева однозначно станет первой ракеткой мира, считает Кафельников - РИА Новости Спорт, 06.06.2026
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Теннис
 
18:21 06.06.2026 (обновлено: 18:32 06.06.2026)
Андреева однозначно станет первой ракеткой мира, считает Кафельников

Кафельников: теннисистка Андреева однозначно станет первой ракеткой мира

© REUTERS / Guglielmo MangiapaneРоссиянка Мирра Андреева с трофеем после победы в финале Открытого чемпионата Франции ("Ролан Гаррос")
Россиянка Мирра Андреева с трофеем после победы в финале Открытого чемпионата Франции (Ролан Гаррос) - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© REUTERS / Guglielmo Mangiapane
Россиянка Мирра Андреева с трофеем после победы в финале Открытого чемпионата Франции ("Ролан Гаррос")
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская теннисистка Мирра Андреева в возрасте 19 лет выиграла свой первый титул турнира Большого шлема, победив в финале Открытого чемпионата Франции Майю Хвалиньскую из Польши.
  • Экс-лидер мирового рейтинга, олимпийский чемпион Евгений Кафельников заявил, что Мирра Андреева обязательно станет первой ракеткой мира.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости, Андрей Симоненко. Российская теннисистка Мирра Андреева обязательно станет первой ракеткой мира, заявил РИА Новости экс-лидер мирового рейтинга, олимпийский чемпион Евгений Кафельников.
В субботу Андреева в возрасте 19 лет выиграла свой первый титул турнира Большого шлема. В финале Открытого чемпионата Франции в Париже россиянка обыграла Майю Хвалиньскую из Польши - 6:3, 6:2.
"Мы все рады за Мирру, за ее успех, за то, что она сделала. Будем наслаждаться этим триумфом", - сказал Кафельников.
В ответ на вопрос, играет ли уже Андреева на уровне первой ракетки мира, олимпийский чемпион заявил: "Всему свое время. То, что потенциал есть, однозначно. То, что рано или поздно это случится, однозначно. А пока давайте насладимся моментом".
Мирра Андреева - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
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Вчера, 18:00
 
ТеннисСпортМирра АндрееваЕвгений КафельниковРолан Гаррос
 
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