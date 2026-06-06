Андреева однозначно станет первой ракеткой мира, считает Кафельников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская теннисистка Мирра Андреева в возрасте 19 лет выиграла свой первый титул турнира Большого шлема, победив в финале Открытого чемпионата Франции Майю Хвалиньскую из Польши.
- Экс-лидер мирового рейтинга, олимпийский чемпион Евгений Кафельников заявил, что Мирра Андреева обязательно станет первой ракеткой мира.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости, Андрей Симоненко. Российская теннисистка Мирра Андреева обязательно станет первой ракеткой мира, заявил РИА Новости экс-лидер мирового рейтинга, олимпийский чемпион Евгений Кафельников.
"Мы все рады за Мирру, за ее успех, за то, что она сделала. Будем наслаждаться этим триумфом", - сказал Кафельников.
В ответ на вопрос, играет ли уже Андреева на уровне первой ракетки мира, олимпийский чемпион заявил: "Всему свое время. То, что потенциал есть, однозначно. То, что рано или поздно это случится, однозначно. А пока давайте насладимся моментом".