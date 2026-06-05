Семь объектов Мордовии получили знак "Семьям рады"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Семь объектов Мордовии получили сертификаты на соответствие семейному стандарту "Семьям рады" на полях Петербургского международного экономического форума, сообщила пресс-служба главы республики.

"Первые сертификаты "Семьям рады" были вручены для гостиницы "Саранск", "Mercure Саранск центр", гостиницы и конгресс-центра "Radisson Саранск", гостиницы "Аzimut Отель Саранск", базы отдыха "Эрзя", Туристско-информационного центра Мордовии и Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг", - говорится в сообщении.

Документ подтверждает, что Мордовия первой в России при поддержке Роскачества начинает системную интеграцию семейного стандарта и сертификацию объектов под знаком "Семьям рады".

"Стандарт "Семьям рады" последовательно расширяет свою географию и отраслевой охват. Вручение сертификатов объектам Мордовии подтверждает, что семейный стандарт применим не только к сфере гостеприимства, но и к социально значимой инфраструктуре в целом. Для нас важно, чтобы принципы безопасности, комфорта и клиентоориентированности для семей с детьми становились нормой повсеместно. При этом отрадно, что Мордовия комплексно подходит к развитию туризма и развивает его по всем направлениям", - приводятся в сообщении слова Протасова.

Важность проекта подчеркнула первый заместитель министра труда и соцзащиты РФ, отметившая, что семьи с маленьким ребенком, беременные женщины, многодетные семьи с большим количеством детей будут одинаково комфортно чувствовать себя в местах, получивших знак "Семьям рады". Такой подход позволит семьям сохранять привычный образ жизни и проводить свой досуг вместе со своими детьми.

"Мы рассчитываем, что совместно с Роскачеством этот стандарт будет распространяться не только на туристические объекты, но и широко применяться во всех остальных сферах, а принцип семейноцентричности станет всеобъемлющим и распространится на все субъекты страны", - приводит пресс-служба слова Баталиной.

В свою очередь, глава Мордовии сообщил, что республика начинает реализацию пилотного проекта по массовой сертификации объектов "Семьям рады". "Мы уделяем большое внимание поддержке семей с детьми, закрепляя за собой статус одного из регионов-лидеров по реализации семейной повестки, и вместе с Роскачеством создаем комфортную инфраструктуру для семей нашей страны", - сказал Здунов.