Песков допустил, что тему письма Зеленского затронут на заседании ПМЭФ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков предположил, что тема письма Владимира Зеленского будет фигурировать на пленарном заседании ПМЭФ.
- Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Тема письма Владимира Зеленского будет так или иначе фигурировать на пленарном заседании ПМЭФ с участием президента России Владимира Путина, предположил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.