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Песков допустил, что тему письма Зеленского затронут на заседании ПМЭФ - РИА Новости, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
11:56 05.06.2026 (обновлено: 12:07 05.06.2026)
Песков допустил, что тему письма Зеленского затронут на заседании ПМЭФ

Песков допустил, что тему письма Зеленского затронут на пленарном заседании ПМЭФ

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков предположил, что тема письма Владимира Зеленского будет фигурировать на пленарном заседании ПМЭФ.
  • Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Тема письма Владимира Зеленского будет так или иначе фигурировать на пленарном заседании ПМЭФ с участием президента России Владимира Путина, предположил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Послушайте, ну, я уверен, сейчас предстоит все-таки пленарная сессия, и я с большой долей вероятности могу предположить, что эта тема будет так или иначе фигурировать", - заявил Песков "Известиям" на полях ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
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