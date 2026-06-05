На ЗАЭС есть запас дизельного топлива для резервных генераторов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Запорожская атомная станция полностью обесточена в результате отключения линии электроснабжения 330 кВ "Ферросплавная-1".
- На ЗАЭС есть запас дизельного топлива для обеспечения работы резервных генераторов.
- Генераторы ЗАЭС находятся в исправном состоянии и обеспечивают электропитание систем, необходимых для поддержания безопасного состояния энергоблоков.
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости. На Запорожской атомной станции есть запас дизельного топлива для обеспечения работы резервных дизель-генераторов, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.
Запорожская атомная электростанция полностью обесточена в результате отключения линии электроснабжения 330 кВ "Ферросплавная-1", обеспечивавшей собственные нужды станции, сообщила в пятницу пресс-служба станции. Основная линия электропередачи 750 кВ "Днепровская" остается отключенной с 24 марта, напомнили на ЗАЭС.
"На станции есть запас дизельного топлива для обеспечения работы резервных дизель-генераторов", - сказала Яшина.
Все резервные дизель-генераторы ЗАЭС содержатся в исправном состоянии, регулярно проходят техническое обслуживание, регламентные проверки и испытания. После потери внешнего электроснабжения оборудование сработало штатно, в полном соответствии с проектными алгоритмами, отметила она. Сейчас дизель-генераторы обеспечивают электропитание систем, необходимых для поддержания безопасного состояния энергоблоков. Их работа непрерывно контролируется оперативным персоналом станции.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме холодного останова.