На ЗАЭС есть запас дизельного топлива для резервных генераторов

Краткий пересказ от РИА ИИ Запорожская атомная станция полностью обесточена в результате отключения линии электроснабжения 330 кВ "Ферросплавная-1".

На ЗАЭС есть запас дизельного топлива для обеспечения работы резервных генераторов.

Генераторы ЗАЭС находятся в исправном состоянии и обеспечивают электропитание систем, необходимых для поддержания безопасного состояния энергоблоков.

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости. На Запорожской атомной станции есть запас дизельного топлива для обеспечения работы резервных дизель-генераторов, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

Запорожская атомная электростанция полностью обесточена в результате отключения линии электроснабжения 330 кВ "Ферросплавная-1", обеспечивавшей собственные нужды станции, сообщила в пятницу пресс-служба станции. Основная линия электропередачи 750 кВ "Днепровская" остается отключенной с 24 марта, напомнили на ЗАЭС.

"На станции есть запас дизельного топлива для обеспечения работы резервных дизель-генераторов", - сказала Яшина.

Все резервные дизель-генераторы ЗАЭС содержатся в исправном состоянии, регулярно проходят техническое обслуживание, регламентные проверки и испытания. После потери внешнего электроснабжения оборудование сработало штатно, в полном соответствии с проектными алгоритмами, отметила она. Сейчас дизель-генераторы обеспечивают электропитание систем, необходимых для поддержания безопасного состояния энергоблоков. Их работа непрерывно контролируется оперативным персоналом станции.