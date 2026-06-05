Путин указал на опасность ударов по ЗАЭС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин считает очень опасной ситуацию, когда по ЗАЭС наносятся удары.
- Украинские войска нанесли удар по реактору ЗАЭС, но он не пострадал.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает очень опасной ситуацию, когда по ЗАЭС наносятся удары.
Глава государства в пятницу участвует в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Путин предупредил об опасности ударов по ЗАЭС
Вчера, 19:52
"Кстати говоря, совсем другая ситуация в другом месте - это Запорожская атомная электростанция, где украинские войска постоянно наносят удары вблизи станции. Вот в последнее время совсем уже голову потеряли - нанесли удар прямо по реактору, но, слава Богу никаких существенных последствий не было, реактор не пострадал. Он, конечно, остановлен, но в целом ситуация там очень опасная, там же есть отработанное топливо и так далее. И если вот эти емкости будут повреждены - это вопрос очень серьезный. Куда ветер подует? И совсем не факт, что в сторону территории Российской Федерации, а может в Европу подуть", - сказал Путин в ходе заседания.
В четверг пресс-служба станции сообщила о массированной террористической атаке рядом с Запорожской АЭС, было нанесено более 20 ударов БПЛА по территории тепловой электростанции. Станция продолжает работать штатно, радиационный фон в норме.
Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Объекты ЗАЭС и Энергодар регулярно становились объектами украинских ударов в течение мая и июня. Станция имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000, она не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.