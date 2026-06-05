Рейтинг@Mail.ru
Путин указал на опасность ударов по ЗАЭС - РИА Новости, 05.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка к ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
ПМЭФ-2026
 
19:44 05.06.2026 (обновлено: 19:57 05.06.2026)
Путин указал на опасность ударов по ЗАЭС

Путин считает опасной ситуацию, когда по ЗАЭС наносятся удары

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин считает очень опасной ситуацию, когда по ЗАЭС наносятся удары.
  • Украинские войска нанесли удар по реактору ЗАЭС, но он не пострадал.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает очень опасной ситуацию, когда по ЗАЭС наносятся удары.
Глава государства в пятницу участвует в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Путин об ударах ВСУ по Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
Путин предупредил об опасности ударов по ЗАЭС
Вчера, 19:52
"Кстати говоря, совсем другая ситуация в другом месте - это Запорожская атомная электростанция, где украинские войска постоянно наносят удары вблизи станции. Вот в последнее время совсем уже голову потеряли - нанесли удар прямо по реактору, но, слава Богу никаких существенных последствий не было, реактор не пострадал. Он, конечно, остановлен, но в целом ситуация там очень опасная, там же есть отработанное топливо и так далее. И если вот эти емкости будут повреждены - это вопрос очень серьезный. Куда ветер подует? И совсем не факт, что в сторону территории Российской Федерации, а может в Европу подуть", - сказал Путин в ходе заседания.
В четверг пресс-служба станции сообщила о массированной террористической атаке рядом с Запорожской АЭС, было нанесено более 20 ударов БПЛА по территории тепловой электростанции. Станция продолжает работать штатно, радиационный фон в норме.
Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Объекты ЗАЭС и Энергодар регулярно становились объектами украинских ударов в течение мая и июня. Станция имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000, она не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Двухместный многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57Д - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
Путин назвал истребитель Су-57 хорошей и современной машиной
Вчера, 19:55
Пленарное заседание ПМЭФ с участием Путина. Онлайн-репортаж
 
ПМЭФ-2026Владимир ПутинЕвропаРоссияЗапорожская АЭСВВЭР-1000
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала