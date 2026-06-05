Россия сообщила МАГАТЭ о нарушении Украиной режима тишины на ЗАЭС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия призывает МАГАТЭ обратить внимание на нарушение Украиной режима тишины на ЗАЭС.
- Три инженера пострадали в результате удара БПЛА ВСУ, по словам главы «Росатома» Алексея Лихачева.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Россия призывает МАГАТЭ обратить внимание на нарушение Украиной режима тишины на ЗАЭС, Россия не свернет там восстановительные работы, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
По его словам, в 12.15 ВСУ нанесли удар БПЛА, пострадали три инженера.
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"Мы привлекаем к этому внимание, в первую очередь, МАГАТЭ ... Мы не свернем со своей дороги, мы будем делать все, чтобы обеспечить и людей, их безопасность и защиту в Энергодаре, мы призываем всех еще раз обратить внимание на то, что реально происходит на площадке", - сказал Лихачев журналистам на полях Петербургского международного экономического форума.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.