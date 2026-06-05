Россия сообщила МАГАТЭ о нарушении Украиной режима тишины на ЗАЭС

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Россия призывает МАГАТЭ обратить внимание на нарушение Украиной режима тишины на ЗАЭС, Россия не свернет там восстановительные работы, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.

Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.