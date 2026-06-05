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Россия сообщила МАГАТЭ о нарушении Украиной режима тишины на ЗАЭС - РИА Новости, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
15:14 05.06.2026 (обновлено: 15:24 05.06.2026)
Россия сообщила МАГАТЭ о нарушении Украиной режима тишины на ЗАЭС

РФ призывает МАГАТЭ обратить внимание на нарушение Киевом режима тишины на ЗАЭС

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия призывает МАГАТЭ обратить внимание на нарушение Украиной режима тишины на ЗАЭС.
  • Три инженера пострадали в результате удара БПЛА ВСУ, по словам главы «Росатома» Алексея Лихачева.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Россия призывает МАГАТЭ обратить внимание на нарушение Украиной режима тишины на ЗАЭС, Россия не свернет там восстановительные работы, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
По его словам, в 12.15 ВСУ нанесли удар БПЛА, пострадали три инженера.
«
"Мы привлекаем к этому внимание, в первую очередь, МАГАТЭ ... Мы не свернем со своей дороги, мы будем делать все, чтобы обеспечить и людей, их безопасность и защиту в Энергодаре, мы призываем всех еще раз обратить внимание на то, что реально происходит на площадке", - сказал Лихачев журналистам на полях Петербургского международного экономического форума.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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ПМЭФ-2026УкраинаРоссияМАГАТЭЭнергодарГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Вооруженные силы УкраиныАлексей Лихачев
 
 
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