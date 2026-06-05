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Wildberries планирует выйти на рынок здравоохранения, заявила Ким - РИА Новости, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
05:22 05.06.2026
Wildberries планирует выйти на рынок здравоохранения, заявила Ким

Ким: Wildberries планирует выйти на рынок здравоохранения

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкТатьяна Ким
Татьяна Ким - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Компания Wildberries планирует выйти на рынок здравоохранения под названием RWBЗдоровье.
  • На маркетплейсе уже продаются безрецептурные и рецептурные препараты, причем рецептурные лекарства можно забрать только в аптеке.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Компания Wildberries планирует выйти на рынок здравоохранения, сообщила в интервью РИА Новости на ПМЭФ основатель маркетплейса, глава RWB Татьяна Ким.
По ее словам, в рамках форума компания подписала несколько соглашений с фармацевтическими компаниями.
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Ким напомнила, что на маркетплейсе уже продаются безрецептурные и рецептурные препараты.
"Просто разная механика: в обоих случаях мы выступаем как витрина, но при заказе рецептурного лекарства забрать его можно только в аптеке, а вот для покупки безрецептурных препаратов идти в аптеку не обязательно: их может привезти и курьер продавца", - пояснила Ким.
"Сейчас мы думаем в сторону дальнейшего развития этого направления комплексно, называться оно будет RWBЗдоровье. Детали пока в разработке, но скоро планируем уже рассказать об этом", - указала глава компании.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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