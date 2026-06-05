Wildberries планирует выйти на рынок здравоохранения, заявила Ким

Краткий пересказ от РИА ИИ Компания Wildberries планирует выйти на рынок здравоохранения под названием RWBЗдоровье.

На маркетплейсе уже продаются безрецептурные и рецептурные препараты, причем рецептурные лекарства можно забрать только в аптеке.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Компания Wildberries планирует выйти на рынок здравоохранения, сообщила в интервью РИА Новости на ПМЭФ основатель маркетплейса, глава RWB Татьяна Ким.

По ее словам, в рамках форума компания подписала несколько соглашений с фармацевтическими компаниями.

Ким напомнила, что на маркетплейсе уже продаются безрецептурные и рецептурные препараты.

"Просто разная механика: в обоих случаях мы выступаем как витрина, но при заказе рецептурного лекарства забрать его можно только в аптеке, а вот для покупки безрецептурных препаратов идти в аптеку не обязательно: их может привезти и курьер продавца", - пояснила Ким.

"Сейчас мы думаем в сторону дальнейшего развития этого направления комплексно, называться оно будет RWBЗдоровье. Детали пока в разработке, но скоро планируем уже рассказать об этом", - указала глава компании.