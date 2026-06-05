Вучич заявил, что верит в скорый прогресс Западных Балкан на пути в ЕС

БЕЛГРАД, 5 июн – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич на полях форума ЕС – Западные Балканы в Черногории заявил, что верит в скорый прогресс стран Западных Балкан на пути в ЕС.
"У меня уже прошли хорошие переговоры с европейскими лидерами (главой ЕК - ред.) Урсулой фон дер Ляйен, (главой Евросовета - ред.) Антониу Коштой, (канцлером ФРГ - ред.) Фридрихом Мерцем, (президентом Франции - ред.) Эммануэлем Макроном, и я верю, что мы увидим большой прогресс стран Западных Балкан в будущем. Конечно, мы должны провести много реформ, но они не читают нам лекций, но подходят к нам с уважением, и я это очень ценю", - сказал Вучич журналистам в пятницу на полях форума.
Официальный Белград ранее выражал надежду, что Брюссель в 2025 году откроет кластер номер три (всего их восемь) переговорной платформы о вступлении Сербии в ЕС, который включает главы о СМИ, налоговой политике, социальной политике, предпринимательстве, образовании и культуре, но этого пока не произошло.
Сербия не будет участвовать в саммите ЕС - Западные Балканы, заявил Вучич
17 декабря 2025, 00:21