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Вучич заявил, что верит в скорый прогресс Западных Балкан на пути в ЕС - РИА Новости, 05.06.2026
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15:06 05.06.2026
Вучич заявил, что верит в скорый прогресс Западных Балкан на пути в ЕС

Вучич надеется на скорый прогресс стран Западных Балкан на пути в ЕС

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 5 июн – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич на полях форума ЕС – Западные Балканы в Черногории заявил, что верит в скорый прогресс стран Западных Балкан на пути в ЕС.
Президент Сербии накануне сообщил о больших ожиданиях от саммита ЕС - Западные Балканы, который проходит в пятницу в черногорском Тивате, и будущих перемен в методологии евроинтеграции.
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"У меня уже прошли хорошие переговоры с европейскими лидерами (главой ЕК - ред.) Урсулой фон дер Ляйен, (главой Евросовета - ред.) Антониу Коштой, (канцлером ФРГ - ред.) Фридрихом Мерцем, (президентом Франции - ред.) Эммануэлем Макроном, и я верю, что мы увидим большой прогресс стран Западных Балкан в будущем. Конечно, мы должны провести много реформ, но они не читают нам лекций, но подходят к нам с уважением, и я это очень ценю", - сказал Вучич журналистам в пятницу на полях форума.
В конце мая он заявлял, что ЕС не открыл ни одной новой главы переговорной платформы о вступлении Сербии на протяжении пяти лет из-за отказа официального Белграда поддержать санкции против России и признать независимость самопровозглашенной республики Косово.
Официальный Белград ранее выражал надежду, что Брюссель в 2025 году откроет кластер номер три (всего их восемь) переговорной платформы о вступлении Сербии в ЕС, который включает главы о СМИ, налоговой политике, социальной политике, предпринимательстве, образовании и культуре, но этого пока не произошло.
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