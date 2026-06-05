Рейтинг@Mail.ru
ВТБ на ПМЭФ заключил соглашения о сотрудничестве с 15 регионами России - РИА Новости, 05.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка к ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
ПМЭФ-2026
 
17:08 05.06.2026
ВТБ на ПМЭФ заключил соглашения о сотрудничестве с 15 регионами России

ВТБ на ПМЭФ-2026 заключил соглашения о сотрудничестве с 15 регионами России

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПМЭФ-2026
ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
ПМЭФ-2026
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. ВТБ в рамках ПМЭФ-2026 года заключил соглашения о сотрудничестве с 15 регионами России, сообщает пресс-служба банка.
Документы направлены на развитие долгосрочного взаимодействия банка и региональных властей в решении задач социально-экономического развития территорий.
Соглашения подписаны с правительствами Брянской, Ярославской, Ульяновской, Оренбургской, Ростовской и Томской областей, Республики Коми, Республики Хакасия, Республики Адыгея, Кабардино-Балкарской Республики, Республики Северная Осетия – Алания, Запорожской и Херсонской областей, а также Камчатского и Краснодарского краев.
Достигнутые договоренности предусматривают совместную работу по развитию банковской инфраструктуры и современных финансовых сервисов, реализации инвестиционных проектов, поддержке предпринимательства и привлечению инвестиций в региональные экономики. Отдельное внимание стороны планируют уделить развитию механизмов финансирования бизнеса, в том числе с использованием мер государственной поддержки, а также реализации социально значимых и инфраструктурных проектов.
"Развитие регионов остается одним из ключевых приоритетов ВТБ. Подписанные на ПМЭФ соглашения формируют основу для дальнейшего сотрудничества с субъектами Российской Федерации по широкому кругу направлений — от поддержки бизнеса и реализации инвестиционных проектов до внедрения современных финансовых сервисов и повышения доступности банковских услуг для жителей. Мы заинтересованы в том, чтобы наши финансовые инструменты и экспертиза способствовали устойчивому экономическому развитию, созданию новых рабочих мест и повышению качества жизни людей", — отметил заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
 
ПМЭФ-2026ВТБ (банк)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала