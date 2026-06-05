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ВТБ профинансирует строительство первых домов ЖК "Пятый элемент" в Перми - РИА Новости, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
15:43 05.06.2026
ВТБ профинансирует строительство первых домов ЖК "Пятый элемент" в Перми

ВТБ профинансирует возведение первых домов ЖК "Пятый элемент" в Перми

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтроительство жилья
Строительство жилья - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Строительство жилья
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. ВТБ предоставит специализированному застройщику "Железно Пермь 2" проектное финансирование в объеме 3,6 миллиарда рублей на строительство первых двух домов жилого комплекса "Пятый элемент" в Перми, сообщает пресс-служба банка.
Проект реализуется в рамках программы "Комплексное развитие территорий". Соответствующее соглашение подписали член правления ВТБ Руслан Еременко и генеральный директор ООО "Железно Финанс" Константин Гозман в ходе ПМЭФ-2026.
Жилой комплекс "Пятый элемент" площадью 330 тысяч квадратных метров реализуется на земельном участке в 73 гектара и включает в себя несколько очередей строительства. Первая очередь предусматривает возведение четырех многоквартирных домов со встроенными помещениями общественного назначения.
Ввод в эксплуатацию первого дома запланирован на третий квартал 2028 года. В рамках дальнейшего строительства будут возведены еще 28 домов среднеэтажной застройки, детский сад на 350 мест, школа на 1050 мест, а также проектом предусмотрен парк, городская площадь для будущих жителей, паркинг, два сквера, улично-дорожная сеть и велосипедные дорожки, а также спортивно-оздоровительный центр с акватермальной зоной.
"Механизм КРТ позволяет вовлекать в оборот неэффективно используемые или пустующие территории, попутно создавать необходимую социальную инфраструктуру. Строительство на территории жилого комплекса "Пятый элемент" школы, спорткомплекса и детского сада не только сказывается на улучшении качества среды для жизни, но и формирует добавленную стоимость самого объекта. Достойный, масштабный проект, соответствующий уровню Петербургского экономического форума", — рассказал Еременко.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
 
ПМЭФ-2026ВТБ (банк)ПермьСтроительство
 
 
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