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Пострадавшие от атак ВСУ в Брянской области юрлица получат меры поддержки - РИА Новости, 05.06.2026
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07:03 05.06.2026 (обновлено: 07:04 05.06.2026)
Пострадавшие от атак ВСУ в Брянской области юрлица получат меры поддержки

Ковальчук: пострадавшие при атаках ВСУ юридические лица получат меры поддержки

© фото очевидцаФрагмент боеприпаса, использованного ВСУ при обстреле брянского поселка Климово
Фрагмент боеприпаса, использованного ВСУ при обстреле брянского поселка Климово - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© фото очевидца
Фрагмент боеприпаса, использованного ВСУ при обстреле брянского поселка Климово. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Брянской области юридические лица, пострадавшие от атак ВСУ, смогут получать меры поддержки наряду с физическими лицами.
  • Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сделал заявление о корректировках мер поддержки на Петербургском международном экономическом форуме.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Пострадавшие в результате атак ВСУ юридические лица смогут получать меры поддержки в Брянской области наряду с физлицами, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ врио губернатора региона Егор Ковальчук.
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"Будет несколько корректировок мер поддержки… Например, меры поддержки юридических лиц, пострадавших (при атаках ВСУ - ред.). Сейчас у нас физические лица получают такие меры поддержки. Юридические лица тоже смогут в ближайшее время претендовать на такие меры", - ответил Ковальчук, комментируя вопрос РИА Новости о дополнительных мерах поддержки для жителей брянского приграничья.
Врио губернатора обратил внимание на непростую оперативную обстановку в регионе из-за атак ВСУ.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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