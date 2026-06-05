Пострадавшие от атак ВСУ в Брянской области юрлица получат меры поддержки

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"Будет несколько корректировок мер поддержки… Например, меры поддержки юридических лиц, пострадавших (при атаках ВСУ - ред.). Сейчас у нас физические лица получают такие меры поддержки. Юридические лица тоже смогут в ближайшее время претендовать на такие меры", - ответил Ковальчук, комментируя вопрос РИА Новости о дополнительных мерах поддержки для жителей брянского приграничья.