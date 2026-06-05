Пострадавшие от атак ВСУ в Брянской области юрлица получат меры поддержки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Брянской области юридические лица, пострадавшие от атак ВСУ, смогут получать меры поддержки наряду с физическими лицами.
- Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сделал заявление о корректировках мер поддержки на Петербургском международном экономическом форуме.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Пострадавшие в результате атак ВСУ юридические лица смогут получать меры поддержки в Брянской области наряду с физлицами, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ врио губернатора региона Егор Ковальчук.
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"Будет несколько корректировок мер поддержки… Например, меры поддержки юридических лиц, пострадавших (при атаках ВСУ - ред.). Сейчас у нас физические лица получают такие меры поддержки. Юридические лица тоже смогут в ближайшее время претендовать на такие меры", - ответил Ковальчук, комментируя вопрос РИА Новости о дополнительных мерах поддержки для жителей брянского приграничья.
Врио губернатора обратил внимание на непростую оперативную обстановку в регионе из-за атак ВСУ.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.