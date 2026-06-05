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ВСУ могут использовать материалы из Чернобыля, сообщил Марочко - РИА Новости, 05.06.2026
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ВСУ могут использовать материалы из Чернобыля, сообщил Марочко

Марочко: ВСУ могут использовать материалы из Чернобыля для линии обороны

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что при строительстве линии обороны в районе Киевской и Сумской областей ВСУ могут использовать материалы из Чернобыля.
  • При возведении фортификаций используются бывшие в употреблении плиты перекрытия и железобетонные конструкции, которые привозят из северной части украинских регионов.
  • Местные жители Черниговской области отмечают, что за последнее время со стороны Чернобыля идут груженые большегрузы со стройматериалами.
ЛУГАНСК, 5 июн - РИА Новости. ВСУ при строительстве линии обороны в районе Киевской и Сумской областей может использовать материалы из Чернобыля, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"При строительстве сплошной линии обороны от Киевского водохранилища к Сумам, которое раннее анонсировал начальник инженерных войск вооруженных формирований Украины Василий Сиротенко, используются стройматериалы сомнительного происхождения", - рассказал Марочко.
Он уточнил, что в фортификациях используются бывшие в употреблении плиты перекрытия и железобетонные конструкции, которые привозят из северной части украинских регионов.
"Вероятнее всего, для строительства оборонительной линии разбирают заброшенные постройки в зоне отчуждения. Косвенно эту информацию подтверждают местные жители Черниговской области, которые отмечают, что за последнее время со стороны Чернобыля идут груженные большегрузы со стройматериалами", - пояснил эксперт.
По его словам, ранее российские военнослужащие при захвате украинских позиций уже фиксировали дозиметрами значительное превышение уровня радиации, а некоторые украинские военнопленные имели признаки начальной стадии лучевой болезни.
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Специальная военная операция на УкраинеЧернобыльСумская областьСумыАндрей МарочкоВооруженные силы Украины
 
 
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