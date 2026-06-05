ВСУ могут использовать материалы из Чернобыля, сообщил Марочко

Краткий пересказ от РИА ИИ Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что при строительстве линии обороны в районе Киевской и Сумской областей ВСУ могут использовать материалы из Чернобыля.

При возведении фортификаций используются бывшие в употреблении плиты перекрытия и железобетонные конструкции, которые привозят из северной части украинских регионов.

Местные жители Черниговской области отмечают, что за последнее время со стороны Чернобыля идут груженые большегрузы со стройматериалами.

ЛУГАНСК, 5 июн - РИА Новости. ВСУ при строительстве линии обороны в районе Киевской и Сумской областей может использовать материалы из Чернобыля, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.

"При строительстве сплошной линии обороны от Киевского водохранилища к Сумам , которое раннее анонсировал начальник инженерных войск вооруженных формирований Украины Василий Сиротенко, используются стройматериалы сомнительного происхождения", - рассказал Марочко

Он уточнил, что в фортификациях используются бывшие в употреблении плиты перекрытия и железобетонные конструкции, которые привозят из северной части украинских регионов.

"Вероятнее всего, для строительства оборонительной линии разбирают заброшенные постройки в зоне отчуждения. Косвенно эту информацию подтверждают местные жители Черниговской области , которые отмечают, что за последнее время со стороны Чернобыля идут груженные большегрузы со стройматериалами", - пояснил эксперт.