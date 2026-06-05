ВСУ могут использовать материалы из Чернобыля, сообщил Марочко

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что при строительстве линии обороны в районе Киевской и Сумской областей ВСУ могут использовать материалы из Чернобыля.
- При возведении фортификаций используются бывшие в употреблении плиты перекрытия и железобетонные конструкции, которые привозят из северной части украинских регионов.
- Местные жители Черниговской области отмечают, что за последнее время со стороны Чернобыля идут груженые большегрузы со стройматериалами.
ЛУГАНСК, 5 июн - РИА Новости. ВСУ при строительстве линии обороны в районе Киевской и Сумской областей может использовать материалы из Чернобыля, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
Он уточнил, что в фортификациях используются бывшие в употреблении плиты перекрытия и железобетонные конструкции, которые привозят из северной части украинских регионов.
"Вероятнее всего, для строительства оборонительной линии разбирают заброшенные постройки в зоне отчуждения. Косвенно эту информацию подтверждают местные жители Черниговской области, которые отмечают, что за последнее время со стороны Чернобыля идут груженные большегрузы со стройматериалами", - пояснил эксперт.
По его словам, ранее российские военнослужащие при захвате украинских позиций уже фиксировали дозиметрами значительное превышение уровня радиации, а некоторые украинские военнопленные имели признаки начальной стадии лучевой болезни.