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Битву за Комсомольское проиграла элитная бригада ВСУ - РИА Новости, 05.06.2026
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05:21 05.06.2026
Битву за Комсомольское проиграла элитная бригада ВСУ

РИА Новости: битву за Комсомольское проиграла элитная 25-я бригада ВСУ

© REUTERS / StringerУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© REUTERS / Stringer
Украинские военные. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Элитная 25-я воздушно-десантная бригада ВСУ понесла потери в боях за Комсомольское.
  • Бойцы группировки «Восток» полностью заняли поселок Комсомольское.
  • Минобороны РФ сообщило об освобождении села Комсомольское в Запорожской области.
ДОНЕЦК, 5 июн – РИА Новости. Элитная 25-я воздушно-десантная бригада ВСУ понесла потери в боях за Комсомольское, рассказал РИА Новости командир взвода 114-го полка группировки "Восток" с позывным "Танкист".
"Были всушники, это точно, там были и различные жетоны у них, что это какая-то 25-я бригада штурмовая. По моим сведениям, это элитная бригада украинских войск, скажем так, подготовленная", – рассказал комвзвода.
Он также отметил, что несмотря на элитный статус украинских десантников, действовавших при обороне населенного пункта Комсомольское, бойцы группировки "Восток" оказались сильнее и полностью заняли поселок.
"Порядка одной-двух рот было, соответственно, все были обезврежены. Кто-то был взят в плен, кто-то был уничтожен", – добавил "Танкист".
Минобороны РФ 4 июня сообщило, что военнослужащие 114-го гвардейского мотострелкового полка 127-й мотострелковой дивизии 5-й общевойсковой армии группировки "Восток" освободили село Комсомольское в Запорожской области, взяв под контроль крупный и важный узел обороны противника.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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