Краткий пересказ от РИА ИИ Элитная 25-я воздушно-десантная бригада ВСУ понесла потери в боях за Комсомольское.

Бойцы группировки «Восток» полностью заняли поселок Комсомольское.

Минобороны РФ сообщило об освобождении села Комсомольское в Запорожской области.

ДОНЕЦК, 5 июн – РИА Новости. Элитная 25-я воздушно-десантная бригада ВСУ понесла потери в боях за Комсомольское, рассказал РИА Новости командир взвода 114-го полка группировки "Восток" с позывным "Танкист".

"Были всушники, это точно, там были и различные жетоны у них, что это какая-то 25-я бригада штурмовая. По моим сведениям, это элитная бригада украинских войск, скажем так, подготовленная", – рассказал комвзвода.

Он также отметил, что несмотря на элитный статус украинских десантников, действовавших при обороне населенного пункта Комсомольское, бойцы группировки "Восток" оказались сильнее и полностью заняли поселок.

"Порядка одной-двух рот было, соответственно, все были обезврежены. Кто-то был взят в плен, кто-то был уничтожен", – добавил "Танкист".