Путин встретился со Шредером

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин принял в Кремле экс-канцлера Германии Герхарда Шредера.
- Беседа прошла в формате тет-а-тет, подробности Кремлю неизвестны.
- Президент называл кандидатуру Шредера как одну из возможных для посредничества в диалоге с ЕС.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Владимир Путин принял в Кремле экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.
"Беседа была дружеская, она велась в формате тет-а-тет, один на один", — сказал он журналистам.
Ушаков добавил, что о конкретных темах переговоров ему неизвестно.
Тем не менее он оставлял выбор за самими европейцами, однако, по его словам, это должен быть лидер, которому они доверяют. Кроме того, глава государства подчеркивал, что это не может быть деятель, известный антироссийскими высказываниями. Он также не раз напоминал, что именно Европа, а не Россия отказалась от диалога.