Путин заявил, что пока не видит смысла во встрече с Зеленским

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил, что пока не видит смысла во встрече с Владимиром Зеленским.
- Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо с предложением провести встречу в третьей стране и завершить конфликт.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил на пленарном заседании ПМЭФ, что пока не видит смысла во встрече с Владимиром Зеленским.
"Пока не вижу смысла", - ответил Путин на вопрос модератора пленарного заседания о том, встретится ли он с автором "открытого письма".
В четверг Владимир Зеленский опубликовал на своем сайте открытое письмо, в котором предложил президенту России провести встречу в третьей стране и завершить конфликт. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя письмо, заявил, что Зеленский может приехать в Москву в любой момент, если хочет поговорить.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.