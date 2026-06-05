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Путин заявил, что пока не видит смысла во встрече с Зеленским - РИА Новости, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
18:20 05.06.2026 (обновлено: 18:35 05.06.2026)

Путин заявил, что пока не видит смысла во встрече с Зеленским

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкТрансляция пленарного заседания ПМЭФ-2026
Трансляция пленарного заседания ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Трансляция пленарного заседания ПМЭФ-2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин заявил, что пока не видит смысла во встрече с Владимиром Зеленским.
  • Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо с предложением провести встречу в третьей стране и завершить конфликт.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил на пленарном заседании ПМЭФ, что пока не видит смысла во встрече с Владимиром Зеленским.
"Пока не вижу смысла", - ответил Путин на вопрос модератора пленарного заседания о том, встретится ли он с автором "открытого письма".
В четверг Владимир Зеленский опубликовал на своем сайте открытое письмо, в котором предложил президенту России провести встречу в третьей стране и завершить конфликт. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя письмо, заявил, что Зеленский может приехать в Москву в любой момент, если хочет поговорить.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2026Владимир ПутинМоскваВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковРоссия
 
 
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