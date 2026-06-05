Встреча с Зеленским возможна после достижения договоренностей, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент РФ Владимир Путин заявил, что встреча с Владимиром Зеленским возможна после достижения договоренностей.
- Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Встреча с Владимиром Зеленским возможна после достижения договоренностей, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Я не вижу смысла встречаться. Смысл только для украинской стороны - остановить наступление наших вооруженных сил, вот и все. А нам нужны договоренности не на полгода, не на три месяца, а на длительную историческую перспективу. Пускай специалисты поработают, выработают какие-то решения, а после этого можно и встречаться", - сказал Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ-2026.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.