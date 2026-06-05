Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин подчеркнул, что главное не возраст, а дееспособность и работоспособность.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин прокомментировал внимание Зеленского к его возрасту, подчеркнув, что главное не возраст, а дееспособность.
Глава государства в пятницу участвует в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Первое - он упомянул, автор письма, о моем возрасте. Значит, ну что можно сказать? Конечно, о возрасте должны думать все, но мне представляется, что в моем возрасте и многие другие политические деятели осуществляют свои функции, и некоторые постарше меня. Главное - это не возраст. Это важно. Это на самом деле, безусловно, важно, но главное - это не возраст. Главное - дееспособность и работоспособность", - сказал Путин на заседании.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.