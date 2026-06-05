Рейтинг@Mail.ru
Минобороны Британии сообщило о гибели единственной женщины-спецназовца - РИА Новости, 05.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:15 05.06.2026 (обновлено: 17:34 05.06.2026)
Минобороны Британии сообщило о гибели единственной женщины-спецназовца

МО Британии сообщило о гибели единственной женщины спецназовца

© AP Photo / Kin CheungФлаг Великобритании в Лондоне
Флаг Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© AP Photo / Kin Cheung
Флаг Великобритании в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военно-морские силы ВСУ признали, что взорвавшийся в Румынии морской безэкипажный катер принадлежал им.
  • Один из морских безэкипажных катеров ВМС ВС Украины потерял управление и оказался у берегов Румынии.
  • Украинская сторона передала Румынии расчетное время самодетонации своих морских беспилотных аппаратов, потерявших управление в Черном море.
ЛОНДОН, 5 июн - РИА Новости. Единственная британская женщина-спецназовец оказалась среди жертв крушения вертолета королевских ВМС в среду, следует из заявления министерства обороны страны.
В среду три служащих британских ВМС погибли в ходе учений при крушении вертолета на юге Англии. В четверг вечером британское военное ведомство опубликовало список погибших. Ими оказались 42-летний лейтенант Крис Гейсон, 31-летняя лейтенант Лили-Мэй Фишер и 24-летний старшина Оуэн Грин.
Флаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
"Будет отступать": в Британии дали совет после заявления МИД России
26 мая, 05:23
"Лейтенант Лили-Мэй Фишер… прошла общевойсковые курсы спецназа, став единственной в Великобритании женщиной-спецназовцем королевских ВМС", - говорится в заявлении МО.
Отмечается, что Фишер была одним из двух пилотов вертолета. Свой первый полет на вертолете она совершила в прошлом году. На службу в ВМС она пришла в 2019 году.
Крушение произошло во время прохождения ей итоговой аттестации в качестве пилота-стажера. Причина катастрофы на данный момент неизвестна.
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
ВМС Британии потратят 200 тысяч фунтов на перешив женской формы
11 мая, 04:40
 
В миреАнглияВеликобритания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала