Минобороны Британии сообщило о гибели единственной женщины-спецназовца

Краткий пересказ от РИА ИИ
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ЛОНДОН, 5 июн - РИА Новости. Единственная британская женщина-спецназовец оказалась среди жертв крушения вертолета королевских ВМС в среду, следует из заявления министерства обороны страны.
В среду три служащих британских ВМС погибли в ходе учений при крушении вертолета на юге Англии. В четверг вечером британское военное ведомство опубликовало список погибших. Ими оказались 42-летний лейтенант Крис Гейсон, 31-летняя лейтенант Лили-Мэй Фишер и 24-летний старшина Оуэн Грин.
"Лейтенант Лили-Мэй Фишер… прошла общевойсковые курсы спецназа, став единственной в Великобритании женщиной-спецназовцем королевских ВМС", - говорится в заявлении МО.
Отмечается, что Фишер была одним из двух пилотов вертолета. Свой первый полет на вертолете она совершила в прошлом году. На службу в ВМС она пришла в 2019 году.
Крушение произошло во время прохождения ей итоговой аттестации в качестве пилота-стажера. Причина катастрофы на данный момент неизвестна.