Визит Уиткоффа и Кушнера в ближайшее время не ожидается, заявил Песков

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Россию в ближайшее время не ожидается, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.