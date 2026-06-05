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Визит Уиткоффа и Кушнера в ближайшее время не ожидается, заявил Песков - РИА Новости, 05.06.2026
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15:01 05.06.2026 (обновлено: 15:04 05.06.2026)
Визит Уиткоффа и Кушнера в ближайшее время не ожидается, заявил Песков

Песков: визит Уиткоффа и Кушнера в Россию в ближайшее время не ожидается

© AP Photo / Ludovic MarinСпецпосланник президента США Стив Уиткофф
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© AP Photo / Ludovic Marin
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Россию в ближайшее время не ожидается.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Россию в ближайшее время не ожидается, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, не ожидается", - сказал Песков журналистам на полях ПМЭФ, отвечая на соответствующий вопрос.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
Дмитриев сообщил о контактах с Уиткоффом и Кушнером
4 июня, 14:06
 
ПМЭФ-2026РоссияДжаред КушнерСтив УиткоффСШАДмитрий ПесковВ мире
 
 
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