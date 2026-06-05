Визит Уиткоффа и Кушнера в ближайшее время не ожидается, заявил Песков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Россию в ближайшее время не ожидается.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Россию в ближайшее время не ожидается, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, не ожидается", - сказал Песков журналистам на полях ПМЭФ, отвечая на соответствующий вопрос.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Дмитриев сообщил о контактах с Уиткоффом и Кушнером
4 июня, 14:06