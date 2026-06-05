Рейтинг@Mail.ru
Титов объяснил, почему ИИ никогда не доверят дегустацию вина - РИА Новости, 05.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка к ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
ПМЭФ-2026
 
07:30 05.06.2026 (обновлено: 07:31 05.06.2026)
Титов объяснил, почему ИИ никогда не доверят дегустацию вина

Титов: ИИ никогда не сможет дегустировать вино

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкДегустация вина
Дегустация вина - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Дегустация вина . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Борис Титов заявил, что искусственный интеллект никогда не сможет участвовать в дегустации вина и таинство его производства останется за человеком.
  • По словам Титова, вино обладает органолептическими свойствами, которые может оценить только человек.
  • Титов отметил, что ИИ уже используется в винодельческих хозяйствах для решения административных вопросов и при составлении этикеток.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Искусственный интеллект никогда не сможет участвовать в дегустации вина, таинство его производства всегда останется за человеком, заявил РИА Новости владелец и основной акционер группы компаний "Абрау-Дюрсо", член правления Ассоциации виноградарей и виноделов России Борис Титов.
"Искусственный интеллект никогда не сможет участвовать в дегустационных комиссиях вина, таинство производства этого божественного напитка навсегда останется за человеком", - сказал он в кулуарах ПМЭФ.
Дегустация вина - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
Глава итальянской ассоциации предпринимателей похвалил российское вино
Вчера, 06:46
По его словам, невозможно использование ИИ и непосредственно в производстве вина.
"Ведь во время производства вино должно находится под постоянным контролем, дегустироваться в каждом моменте. Не говоря уже о том, что у вина есть так называемые органолептические свойства - внешний вид, аромат, вкус, послевкусие, которые оценить в состоянии только человек, обладающий органами чувств", - подчеркнул владелец "Абрау-Дюрсо".
В то же время он заметил, что есть области, где ИИ уже используется в винодельческих хозяйствах. Речь о решении разных административных вопросов - в бухгалтерии, при подборе кадров. "Применяется также ИИ, например, при составлении этикеток. ИИ их быстро рисует, хотя даже в этом процессе им надо управлять", - заключил собеседник агентства.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Вино в бокалах - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
В АВВР рассказали о замещении европейских поставщиков вина российскими
3 июня, 03:34
 
ПМЭФ-2026РоссияБорис ТитовАбрау-Дюрсо
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала