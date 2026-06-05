Титов объяснил, почему ИИ никогда не доверят дегустацию вина

Краткий пересказ от РИА ИИ Борис Титов заявил, что искусственный интеллект никогда не сможет участвовать в дегустации вина и таинство его производства останется за человеком.

По словам Титова, вино обладает органолептическими свойствами, которые может оценить только человек.

Титов отметил, что ИИ уже используется в винодельческих хозяйствах для решения административных вопросов и при составлении этикеток.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Искусственный интеллект никогда не сможет участвовать в дегустации вина, таинство его производства всегда останется за человеком, заявил РИА Новости владелец и основной акционер группы компаний "Абрау-Дюрсо", член правления Ассоциации виноградарей и виноделов России Борис Титов.

"Искусственный интеллект никогда не сможет участвовать в дегустационных комиссиях вина, таинство производства этого божественного напитка навсегда останется за человеком", - сказал он в кулуарах ПМЭФ.

По его словам, невозможно использование ИИ и непосредственно в производстве вина.

"Ведь во время производства вино должно находится под постоянным контролем, дегустироваться в каждом моменте. Не говоря уже о том, что у вина есть так называемые органолептические свойства - внешний вид, аромат, вкус, послевкусие, которые оценить в состоянии только человек, обладающий органами чувств", - подчеркнул владелец " Абрау-Дюрсо ".

В то же время он заметил, что есть области, где ИИ уже используется в винодельческих хозяйствах. Речь о решении разных административных вопросов - в бухгалтерии, при подборе кадров. "Применяется также ИИ, например, при составлении этикеток. ИИ их быстро рисует, хотя даже в этом процессе им надо управлять", - заключил собеседник агентства.