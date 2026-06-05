Зампред ВЭБ.РФ: поиск талантов – задача образования будущего

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Новые подходы к образованию, востребованные профессии будущего и использование ИИ в обучении и работе – эти и другие темы обсудили на специальной сессии "ВЭБ класс: умнее всех", которая прошла на Санкт-Петербургском экономическом форуме под эгидой ВЭБ.РФ, передает корреспондент РИА Новости.

Встреча собрала представителей госструктур, бизнеса, ведущих экспертов и представителей сферы образования.

По словам руководителя ГК "Просвещение", зампреда ВЭБ.РФ Александра Тарабрина в связи с быстрым развитием технологического прогресса образование должно меняться и адаптироваться под новые реалии. "Делается все необходимое, но это должно происходить быстрее", – отметил Тарабрин.

По словам представителя госкорпорации, работа может идти в нескольких направлениях. В первую очередь, любые знания должны быть сегодня персонифицированы, для каждого школьника найдена персональная образовательная траектория, это – задача будущего.

Также нужно учитывать особенности восприятия информации сегодняшними школьниками, которые уже не читают длинные тексты. "Нужно искать другую форму подачи знаний, адаптироваться, без этого мы никуда не уйдем", – отметил Тарабрин.

Еще один важный момент – профориентация школьников, поскольку в современном мире возникает огромное число новых профессий, о которых будущие абитуриенты могут и не знать. "Нужно рассказывать, чтобы дети понимали, к чему можно прейти", – подчеркнул эксперт.

Успешным примером такой ранней профориентации может служить особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Татарстане "Алабуга". Она выступает инфраструктурным партнером полного цикла, объединяя промышленность и образовательный центр "Алабуга Политех". По словам руководителя образовательного центра Эльвиры Фоминой, сегодня молодежь хочет получать уже конкретные профессии во время обучения. Это позволяет студентам уже во время работы начинать работать, а вскоре после выпуска занимать даже руководящие должности с высокими зарплатами вплоть до 500 тысяч рублей в месяц.

"Компания выбирает примерно половину выпускников – самых адаптивных, настроенных на работу и на результат. Таким образом, работодатель не вынужден искать на рынке и зависеть от кадрового потенциала", – отметила Фомина.

Говоря о задачах сегодняшнего образования, Тарабрин отметил, что нужно стремиться раскрывать талант каждого ребенка. "Нет неталантливых детей, есть таланты не найденные. Поиск таланта – это работа учителя, который может зарядить ребенка любовью к математике, философии, чему бы то ни было", – уверен зампред ВЭБ.РФ.

Тарабрин также привел данные лаборатории Касперского по использованию ИИ – по его словам, более 70% детей уже используют нейросети в процессе обучения. "Наша задача – дать им инструментарий, чтобы это было полезно и ИИ не подменял когнитивные функции", – заключил участник встречи.