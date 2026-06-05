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Ушаков заявил, что не знает подробностей беседы Путина и Шредера - РИА Новости, 05.06.2026
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21:07 05.06.2026 (обновлено: 21:15 05.06.2026)
Ушаков заявил, что не знает подробностей беседы Путина и Шредера

Ушаков сообщил, что ему неизвестно о конкретных темах беседы Путина и Шредера

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Юрий Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что ему неизвестно о конкретных темах беседы президента РФ Владимира Путина и экс-канцлера Германии Герхарда Шредера.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил журналистам, что ему неизвестно о конкретных темах беседы президента РФ Владимира Путина и экс-канцлера Германии Герхарда Шредера.
«
"Подробности я, честно говоря, не знаю", - сказал Ушаков, отвечая на вопрос РИА Новости о теме беседы Путина и Шредера.
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