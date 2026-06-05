Ушаков заявил, что не знает подробностей беседы Путина и Шредера

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что ему неизвестно о конкретных темах беседы президента РФ Владимира Путина и экс-канцлера Германии Герхарда Шредера.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил журналистам, что ему неизвестно о конкретных темах беседы президента РФ Владимира Путина и экс-канцлера Германии Герхарда Шредера.
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"Подробности я, честно говоря, не знаю", - сказал Ушаков, отвечая на вопрос РИА Новости о теме беседы Путина и Шредера.