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Ушаков заявил, что не может раскрыть имя бизнесмена, посетившего Киев - РИА Новости, 05.06.2026
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21:03 05.06.2026 (обновлено: 21:12 05.06.2026)
Ушаков заявил, что не может раскрыть имя бизнесмена, посетившего Киев

Ушаков заявил, что не может раскрыть имя посетившего Киев российского бизнесмена

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Юрий Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ушаков не может раскрыть имя российского бизнесмена, который посещал Киев.
  • Российский бизнесмен встречался Зеленским в украинской столице по приглашению, о чем сообщил Путин.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что не может раскрыть имя российского бизнесмена, который посещал Киев.
Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что российский бизнесмен был приглашен в Киев, где встретился с Владимиром Зеленским.
"Я бы не мог назвать имя, потому что с ним общался президент, и этот бизнесмен докладывал о своих контактах в Киеве именно президенту", - сказал Ушаков на полях ПМЭФ, отвечая на просьбу назвать имя бизнесмена, который встречался с Зеленским.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
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