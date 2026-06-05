Ушаков заявил, что не может раскрыть имя бизнесмена, посетившего Киев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ушаков не может раскрыть имя российского бизнесмена, который посещал Киев.
- Российский бизнесмен встречался Зеленским в украинской столице по приглашению, о чем сообщил Путин.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что не может раскрыть имя российского бизнесмена, который посещал Киев.
Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что российский бизнесмен был приглашен в Киев, где встретился с Владимиром Зеленским.
"Я бы не мог назвать имя, потому что с ним общался президент, и этот бизнесмен докладывал о своих контактах в Киеве именно президенту", - сказал Ушаков на полях ПМЭФ, отвечая на просьбу назвать имя бизнесмена, который встречался с Зеленским.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.