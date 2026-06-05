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Ушаков прокомментировал слова Путина о бизнесмене, посетившем Киев - РИА Новости, 05.06.2026
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23:04 05.06.2026 (обновлено: 23:07 05.06.2026)
Ушаков прокомментировал слова Путина о бизнесмене, посетившем Киев

Ушаков: Путин рассказал о ездившем в Киев бизнесмене все, что счел нужным

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин сообщил о встрече российского бизнесмена с Зеленским в Киеве.
  • Ушаков заявил, что Путин сказал все, что счел нужным сообщить на публику.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сказал о российском бизнесмене, который посетил Киев, все, что счел нужным сообщить на публику, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Путин ранее рассказал, что российский бизнесмен был приглашен в Киев, где встретился с Владимиром Зеленским, который попросил о встрече с российским лидером.
"Президент что счел возможным сказать на публику, он сказал", - сказал Ушаков на полях ПМЭФ, комментируя заявление Путина.
Он напомнил слова президента России о том, что тот не может запрещать бизнесменам посещать какие-либо места.
Отвечая на уточняющий вопрос про возможные поездки других представителей бизнеса в Киев, Ушаков ответил, что ему о них неизвестно.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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