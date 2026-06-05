Ушаков прокомментировал слова Путина о бизнесмене, посетившем Киев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин сообщил о встрече российского бизнесмена с Зеленским в Киеве.
- Ушаков заявил, что Путин сказал все, что счел нужным сообщить на публику.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сказал о российском бизнесмене, который посетил Киев, все, что счел нужным сообщить на публику, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Путин ранее рассказал, что российский бизнесмен был приглашен в Киев, где встретился с Владимиром Зеленским, который попросил о встрече с российским лидером.
"Президент что счел возможным сказать на публику, он сказал", - сказал Ушаков на полях ПМЭФ, комментируя заявление Путина.
Он напомнил слова президента России о том, что тот не может запрещать бизнесменам посещать какие-либо места.
Отвечая на уточняющий вопрос про возможные поездки других представителей бизнеса в Киев, Ушаков ответил, что ему о них неизвестно.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.