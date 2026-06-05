Ушаков прокомментировал слова Путина о бизнесмене, посетившем Киев

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сказал о российском бизнесмене, который посетил Киев, все, что счел нужным сообщить на публику, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Отвечая на уточняющий вопрос про возможные поездки других представителей бизнеса в Киев, Ушаков ответил, что ему о них неизвестно.