Путин: атаки Украины на инфраструктуру России ничего хорошего не несут

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил, что атаки Украины на инфраструктуру России наносят определенный ущерб.
- Инвесторы при принятии решений оценивают всю совокупность рисков, отметил Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Атаки Украины на инфраструктуру РФ ничего хорошего не несут, но инвесторы при принятии решений оценивают всю совокупность рисков, заявил президент России Владимир Путин.
"Эти атаки, конечно, ничего хорошего за собой не несут, более того - они наносят нам определенный ущерб, но когда инвесторы принимают инвестиционные решения, они оценивают всю совокупность рисков", - сказал Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.