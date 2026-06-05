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Путин: атаки Украины на инфраструктуру России ничего хорошего не несут - РИА Новости, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
18:40 05.06.2026
Путин: атаки Украины на инфраструктуру России ничего хорошего не несут

Путин: атаки Украины на инфраструктуру РФ ничего хорошего не несут

© РИА Новости / Иван Секретарев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Иван Секретарев
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Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин заявил, что атаки Украины на инфраструктуру России наносят определенный ущерб.
  • Инвесторы при принятии решений оценивают всю совокупность рисков, отметил Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Атаки Украины на инфраструктуру РФ ничего хорошего не несут, но инвесторы при принятии решений оценивают всю совокупность рисков, заявил президент России Владимир Путин.
"Эти атаки, конечно, ничего хорошего за собой не несут, более того - они наносят нам определенный ущерб, но когда инвесторы принимают инвестиционные решения, они оценивают всю совокупность рисков", - сказал Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
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