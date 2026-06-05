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Польский депутат призвал к болезненным для Киева мерам - РИА Новости, 05.06.2026
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16:11 05.06.2026
Польский депутат призвал к болезненным для Киева мерам

Депутат Вавер: Польша должна перейти к более болезненным для Киева мерам

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФлаг Польши и Евросоюза на территории посольства Польши в Москве
Флаг Польши и Евросоюза на территории посольства Польши в Москве - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Михал Вавер, депутат от партии «Конфедерация», считает, что Польша должна предпринять в отношении Украины более решительные и болезненные шаги, чем лишение Владимира Зеленского ордена.
  • Депутат отметил, что Украина уже не так сильно зависит от Польши, как раньше, но у Польши все еще есть инструменты для влияния.
  • Вавер предложил обсудить вопросы о том, должна ли Польша платить за Starlinks и участвовать в кредите Европейского союза для Украины.
ВАРШАВА, 5 июн – РИА Новости. Польша должна предпринять в отношении Украины более решительные и болезненные шаги, чем лишение Владимира Зеленского ордена, считает польский депутат от партии "Конфедерация" Михал Вавер.
Недавно Зеленский присвоил наименование "Имени героев УПА*" (признана в России экстремистской) подразделению ВСУ. После этого президент Польши Кароль Навроцкий инициировал лишение Зеленского самой высокой польской награды - ордена Белого орла.
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"Конечно, этот орден следует отобрать, но это чисто символический вопрос, а нам следует искать конкретные действия, которые будут замечены, будут болезненными и покажут, что мы не можем действовать вразрез с интересами Польши", — заявил Вавер в эфире телеканала Polsat News.
По его словам, "к сожалению, лучшие дни для отстаивания польских интересов в отношениях с Украиной позади". "Украина уже не так сильно зависит от Польши, как год или два назад, но у нас все еще есть инструменты, которые мы можем использовать для влияния", — продолжил он.
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"Мы можем обсудить, должна ли Польша платить за Starlinks, мы можем обсудить, должна ли Польша участвовать в кредите Европейского союза для Украины. Все это — вещи, в отношении которых мы, как "Конфедерация", в целом выступали против, но по которым мы могли бы что-то обсудить", — добавил он.
Самым сложным в польско-украинских отношениях является вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к главарям украинских националистов времен ОУН-УПА* (запрещенные в РФ экстремистские организации). Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.
За несколько лет Польша с трудом получила разрешения на эксгумацию жертв Волынской резни в двух местах на территории Украины.
* Признана в России экстремистской организацией и запрещена.
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