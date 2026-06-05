Польский депутат призвал к болезненным для Киева мерам

Краткий пересказ от РИА ИИ Михал Вавер, депутат от партии «Конфедерация», считает, что Польша должна предпринять в отношении Украины более решительные и болезненные шаги, чем лишение Владимира Зеленского ордена.

Депутат отметил, что Украина уже не так сильно зависит от Польши, как раньше, но у Польши все еще есть инструменты для влияния.

Вавер предложил обсудить вопросы о том, должна ли Польша платить за Starlinks и участвовать в кредите Европейского союза для Украины.

ВАРШАВА, 5 июн – РИА Новости. Польша должна предпринять в отношении Украины более решительные и болезненные шаги, чем лишение Владимира Зеленского ордена, считает польский депутат от партии "Конфедерация" Михал Вавер.

"Конечно, этот орден следует отобрать, но это чисто символический вопрос, а нам следует искать конкретные действия, которые будут замечены, будут болезненными и покажут, что мы не можем действовать вразрез с интересами Польши", — заявил Вавер в эфире телеканала Polsat News

По его словам, "к сожалению, лучшие дни для отстаивания польских интересов в отношениях с Украиной позади". "Украина уже не так сильно зависит от Польши, как год или два назад, но у нас все еще есть инструменты, которые мы можем использовать для влияния", — продолжил он.

"Мы можем обсудить, должна ли Польша платить за Starlinks, мы можем обсудить, должна ли Польша участвовать в кредите Европейского союза для Украины. Все это — вещи, в отношении которых мы, как "Конфедерация", в целом выступали против, но по которым мы могли бы что-то обсудить", — добавил он.

Самым сложным в польско-украинских отношениях является вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к главарям украинских националистов времен ОУН-УПА* (запрещенные в РФ экстремистские организации). Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.

За несколько лет Польша с трудом получила разрешения на эксгумацию жертв Волынской резни в двух местах на территории Украины.