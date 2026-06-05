Краткий пересказ от РИА ИИ
- Фигуристка Александра Игнатова (Трусова) защитила диплом в МГУ имени Ломоносова.
- Образование она получала на факультете журналистики.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Серебряный призер Олимпиады 2022 года фигуристка Александра Игнатова (Трусова) заявила, что защитила диплом в Московском государственном университете (МГУ) имени Ломоносова.
Спортсменка получала образование на факультете журналистики.
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"Можете меня поздравить - я защитила диплом! Честно говоря, я немного завидую тем, кто спокойно идет на экзамены. Я даже перед соревнованиями так не нервничала, как перед защитой. Вы не представляете, как я рада, что это все позади", - написала спортсменка в своем Telegram-канале.
Трусовой 21 год, она не участвовала в соревнованиях с сезона-2022/23. У Трусовой в августе прошлого года родился сын. После этого спортсменка объявила о возвращении в спорт, выступала на чемпионате страны 2026 года по прыжкам.