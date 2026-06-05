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Трусова защитила диплом в МГУ - РИА Новости Спорт, 05.06.2026
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19:26 05.06.2026
Трусова защитила диплом в МГУ

Фигуристка Трусова сообщила, что защитила диплом в МГУ

© Фото : соцсети Александры ИгнатовойАлександра Игнатова (Трусова)
Александра Игнатова (Трусова) - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© Фото : соцсети Александры Игнатовой
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Фигуристка Александра Игнатова (Трусова) защитила диплом в МГУ имени Ломоносова.
  • Образование она получала на факультете журналистики.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Серебряный призер Олимпиады 2022 года фигуристка Александра Игнатова (Трусова) заявила, что защитила диплом в Московском государственном университете (МГУ) имени Ломоносова.
Спортсменка получала образование на факультете журналистики.
«
"Можете меня поздравить - я защитила диплом! Честно говоря, я немного завидую тем, кто спокойно идет на экзамены. Я даже перед соревнованиями так не нервничала, как перед защитой. Вы не представляете, как я рада, что это все позади", - написала спортсменка в своем Telegram-канале.
Трусовой 21 год, она не участвовала в соревнованиях с сезона-2022/23. У Трусовой в августе прошлого года родился сын. После этого спортсменка объявила о возвращении в спорт, выступала на чемпионате страны 2026 года по прыжкам.
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