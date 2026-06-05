Трусова и Валиева вошли в резервный состав сборной России на новый сезон

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Камила Валиева и Александра Трусова вошли в резервный состав сборной России на следующий сезон.
- В основной состав сборной России среди одиночниц вошли Аделия Петросян, Алиса Двоеглазова, Мария Захарова, Дарья Садкова, Анна Фролова и Дина Хуснутдинова.
- Среди мужчин в основной состав попали Петр Гуменник, Матвей Ветлугин, Марк Кондратюк, Глеб Лутфуллин, Андрей Мозалев и Евгений Семененко.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Камила Валиева и Александра Игнатова (Трусова) вошли в резервный состав сборной России на следующий сезон, сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).
Ранее 20-летняя Валиева и 21-летняя Трусова объявили о возобновлении спортивной карьеры после перерыва. В резерв также вошла Алина Горбачева.
В основной состав сборной России среди одиночниц вошли Аделия Петросян, Алиса Двоеглазова, Мария Захарова, Дарья Садкова, Анна Фролова и Дина Хуснутдинова.
Среди мужчин в списке Петр Гуменник, Матвей Ветлугин, Марк Кондратюк, Глеб Лутфуллин, Андрей Мозалев и Евгений Семененко.
Из спортивных пар в основной состав вошли Юлия Артемьева/Алексей Брюханов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев, Елизавета Осокина/Артем Грицаенко и Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков.
В танцах на льду в основной состав попали Василиса Кагановская/Максим Некрасов, Екатерина Миронова/Евгений Устенко, Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано, Александра Степанова/Иван Букин, Елизавета Шичина/Павел Дрозд и Анна Щербакова/Егор Гончаров.