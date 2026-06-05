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Более двух тысяч гостей ПМЭФ-2026 посетили стенд русской тройки - РИА Новости, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
12:06 05.06.2026 (обновлено: 12:29 05.06.2026)
Более двух тысяч гостей ПМЭФ-2026 посетили стенд русской тройки

РИА Новости: более двух тысяч гостей ПМЭФ-2026 посетили стенд русской тройки

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкКатание на русской тройке на ПМЭФ-2026
Катание на русской тройке на ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Катание на русской тройке на ПМЭФ-2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Более двух тысяч гостей ПМЭФ-2026 посетили стенд Всероссийской федерации русской тройки в первые два дня работы форума.
  • Не менее 400 гостей уже прокатились в экипаже XIX века.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Стенд Всероссийской федерации русской тройки на ПМЭФ-2026 привлек внимание уже более двух тысяч гостей форума, рассказала РИА Новости сотрудница организации.
"Свыше двух тысяч гостей уже посетило стенд русской тройки за первые два дня работы форума, более 400 прокатились в экипаже", — сказала она.
Генеральный директор медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселёв - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
Киселев выразил надежду на поддержку Грефа в развитии русской тройки
4 июня, 13:40
Посетителям площадки предлагают покататься в пролетке XIX века.
В январе русскую тройку признали национальным видом спорта. Профильную спортивную федерацию официально зарегистрировали 1 июня. Ее президентом стал председатель наблюдательного совета АНО "Содружество мастеров и любителей русской тройки" Дмитрий Киселев.
Первый официальный чемпионат России по русской тройке планируется провести в 2027 году.
Тройка — исключительно русский вид конной упряжки, не имеющий аналогов в мире. Главная особенность — разный аллюр лошадей. Коренник (центральная, самая сильная лошадь) идет быстрой и размашистой рысью, задает темп и направление. По бокам впрягаются пристяжные лошади, которые скачут галопом и помогают кореннику тащить экипаж и маневрировать. В такой связке лошади медленнее устают и на длинной дистанции поддерживают высокую скорость — до 50 километров в час. На соревнованиях русских троек представлены два основных направления — фигурная езда и скоростные забеги.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер мероприятия.
ПМЭФ-2026. Работа форума - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
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4 июня, 17:01
 
ПМЭФ-2026РоссияРусская тройка
 
 
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