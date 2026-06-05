Билайн и СИЦ Минтранса займутся цифровизацией транспортной инфраструктуры

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. "Билайн бизнес" и Ситуационно-информационный центр Минтранса России подписали на ПМЭФ-2026 соглашение о сотрудничестве в области цифрового развития транспортного комплекса страны, сообщает "Билайн".

Соглашение предусматривает взаимодействие по внедрению инновационных сервисов и развитию телекоммуникационной инфраструктуры на объектах транспортного комплекса. Стороны планируют совместно прорабатывать проекты в области цифровых платформ, аналитики данных, телеком-инфраструктуры, сервисов связи и технологических решений для транспортной отрасли. Отдельный фокус — развитие инфраструктурных объектов связи, а также внедрение цифровых сервисов на базе информсистем транспортного комплекса.

"Транспорт сегодня — уже не столько физическая инфраструктура, но и огромный цифровой контур, где критически важны надежность связи, скорость передачи данных, безопасность и устойчивость сервисов. Для "Билайна" сотрудничество с СИЦ Минтранса России — это возможность применять наши технологические компетенции в проектах федерального масштаба: от инфраструктуры связи и облачных решений до аналитики данных и цифровых сервисов для транспортной отрасли. Мы видим большой потенциал в совместной работе по развитию современной цифровой среды для пассажиров, бизнеса и транспортных операторов", - приводятся в сообщении слова генерального директора "Билайна" Сергея Анохина.

Как отметил директор ФГБУ СИЦ Минтранса России Александр Кисляков, развитие транспортного комплекса сегодня невозможно без современных цифровых решений и устойчивой телекоммуникационной инфраструктуры.