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Билайн и СИЦ Минтранса займутся цифровизацией транспортной инфраструктуры - РИА Новости, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
17:57 05.06.2026
Билайн и СИЦ Минтранса займутся цифровизацией транспортной инфраструктуры

"Билайн бизнес" и СИЦ Минтранса подписали на ПМЭФ соглашение о сотрудничестве

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Девушка на платформе станции московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. "Билайн бизнес" и Ситуационно-информационный центр Минтранса России подписали на ПМЭФ-2026 соглашение о сотрудничестве в области цифрового развития транспортного комплекса страны, сообщает "Билайн".
Соглашение предусматривает взаимодействие по внедрению инновационных сервисов и развитию телекоммуникационной инфраструктуры на объектах транспортного комплекса. Стороны планируют совместно прорабатывать проекты в области цифровых платформ, аналитики данных, телеком-инфраструктуры, сервисов связи и технологических решений для транспортной отрасли. Отдельный фокус — развитие инфраструктурных объектов связи, а также внедрение цифровых сервисов на базе информсистем транспортного комплекса.
"Транспорт сегодня — уже не столько физическая инфраструктура, но и огромный цифровой контур, где критически важны надежность связи, скорость передачи данных, безопасность и устойчивость сервисов. Для "Билайна" сотрудничество с СИЦ Минтранса России — это возможность применять наши технологические компетенции в проектах федерального масштаба: от инфраструктуры связи и облачных решений до аналитики данных и цифровых сервисов для транспортной отрасли. Мы видим большой потенциал в совместной работе по развитию современной цифровой среды для пассажиров, бизнеса и транспортных операторов", - приводятся в сообщении слова генерального директора "Билайна" Сергея Анохина.
Как отметил директор ФГБУ СИЦ Минтранса России Александр Кисляков, развитие транспортного комплекса сегодня невозможно без современных цифровых решений и устойчивой телекоммуникационной инфраструктуры.
"Сотрудничество с "Билайном" позволит объединить экспертизу сторон для реализации проектов, направленных на повышение эффективности, безопасности и технологичности транспортной отрасли. Мы рассчитываем, что совместная работа усилит текущую инфраструктуру и станет дополнительным импульсом для внедрения современных сервисов, а также развития цифровой среды транспортного комплекса России" - привели в пресс-службе Центра слова Кислякова.
 
ПМЭФ-2026БилайнТехнологииМинистерство транспорта РФ (Минтранс России)ТранспортЦифровизация
 
 
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