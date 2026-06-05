Краткий пересказ от РИА ИИ
- Председатель комиссии по изящным искусствам США Родни Мимс Кук-младший передал президенту России Владимиру Путину привет от Дональда Трампа на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Председатель комиссии по изящным искусствам США Родни Мимс Кук-младший на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума передал президенту РФ Владимиру Путину привет от его американского коллеги Дональда Трампа.
"И, конечно, я хотел бы передать вам приветствие от вашего хорошего друга - президента Трампа", - сказал Кук.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.