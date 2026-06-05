Путин сообщил, что относится к Трампу с уважением

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что относится к американскому коллеге Дональду Трампу с уважением.

Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.