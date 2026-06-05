Путин сообщил, что относится к Трампу с уважением

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин заявил, что относится к Дональду Трампу с уважением.
- Путин отметил, что у России и действующей американской администрации есть личные отношения, построенные на уважении друг к другу.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что относится к американскому коллеге Дональду Трампу с уважением.
"Я отношусь к нему как к коллеге, отношусь с уважением. Насколько я вижу до сих пор, отношение к России со стороны действующей американской администрации примерно такое же, и у нас личные отношения, построенные на уважении друг к другу", - сказал президент в ходе пленарного заседания ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.