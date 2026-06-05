В Сербии заявили, что хотели бы сыграть со сборной России по футболу

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Президент Олимпийского комитета Сербии Деян Томашевич в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил РИА Новости, что они открыты для проведения товарищеского матча по футболу со сборной России.