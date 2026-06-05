В Сербии заявили, что хотели бы сыграть со сборной России по футболу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Олимпийского комитета Сербии Деян Томашевич заявил, что они открыты для проведения товарищеского матча по футболу со сборной России.
- Российские сборные и клубы отстранены от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок, поэтому сборная России проводит только товарищеские матчи.
- В марте 2024 года российские футболисты обыграли сербов со счетом 4:0 в матче на стадионе имени Льва Яшина в Москве.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Президент Олимпийского комитета Сербии Деян Томашевич в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил РИА Новости, что они открыты для проведения товарищеского матча по футболу со сборной России.
Международная федерация футбола(ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в феврале 2022 года опубликовали совместное заявление, согласно которому российские сборные и клубы отстранены от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине. С тех пор сборная России проводит только товарищеские матчи. В марте 2024 года российские футболисты обыграли сербов со счетом 4:0 в матче на стадионе имени Льва Яшина в Москве.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.