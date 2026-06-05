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В Сербии заявили, что хотели бы сыграть со сборной России по футболу - РИА Новости Спорт, 05.06.2026
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Футбол
 
13:41 05.06.2026 (обновлено: 14:15 05.06.2026)
В Сербии заявили, что хотели бы сыграть со сборной России по футболу

Томашевич: Сербия хочет провести товарищеский матч со сборной России по футболу

© Фото : Пресс-служба Футбольного союза СербииФутболисты сборной Сербии
Футболисты сборной Сербии - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© Фото : Пресс-служба Футбольного союза Сербии
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Олимпийского комитета Сербии Деян Томашевич заявил, что они открыты для проведения товарищеского матча по футболу со сборной России.
  • Российские сборные и клубы отстранены от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок, поэтому сборная России проводит только товарищеские матчи.
  • В марте 2024 года российские футболисты обыграли сербов со счетом 4:0 в матче на стадионе имени Льва Яшина в Москве.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Президент Олимпийского комитета Сербии Деян Томашевич в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил РИА Новости, что они открыты для проведения товарищеского матча по футболу со сборной России.
Международная федерация футбола(ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в феврале 2022 года опубликовали совместное заявление, согласно которому российские сборные и клубы отстранены от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине. С тех пор сборная России проводит только товарищеские матчи. В марте 2024 года российские футболисты обыграли сербов со счетом 4:0 в матче на стадионе имени Льва Яшина в Москве.
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"Мы очень открыты к этому. Мы рады, когда вы приезжаете в Сербию и когда вы приглашаете нас в Россию. Вы всегда желанны в Белграде и в Сербии, в любом месте", - сказал Томашевич.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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