Татарстан заинтересован в сотрудничестве с AirAsia

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Татарстан заинтересован в сотрудничестве с малайзийской авиакомпанией AirAsia, в частности, в организации прямых рейсов, сообщает пресс-служба главы республики.

Раис Татарстана Рустам Минниханов на полях ПМЭФ встретился с генеральным директором компании Capital A, сооснователем и советником AirAsia Group Тони Фернандесом. Компания работает в авиационной, логистической, финтех- и пищевой промышленности, предлагает коммерческие авиаперевозки, инженерные услуги, аренду авиационного оборудования, обучение управлению дронами и сопутствующие услуги, услуги по организации грузовых перевозок.

"Сооснователь компании рассказал, что AirAsia является крупным азиатским авиаперевозчиком, который совершает местные и международные перелеты по более чем 400 направлениям в 25 странах. Он предложил рассмотреть потенциальный запуск авиарейсов в Казань", - говорится в сообщении по итогам встречи.

Такой шаг, по мнению Фернандеса, укрепит связь между Татарстаном и Юго-Восточной Азией через обширную региональную сеть AirAsia.

"Рустам Минниханов в ходе встречи сообщил, что Татарстан заинтересован в сотрудничестве с компанией, особенно в части использования возможностей AirAsia для организации прямых рейсов", - уточняет пресс-служба.

Глава республики отметил, что Татарстан активно инвестирует в развитие транспортной инфраструктуры, уделяя особое внимание авиации как ключевому звену для интеграции региона в международные логистические и туристические маршруты. Минниханов поручил профильному министерству изучить и детально проработать этот вопрос.