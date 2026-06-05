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Татарстан заинтересован в сотрудничестве с AirAsia - РИА Новости, 05.06.2026
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Республика Татарстан - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Татарстан
 
10:22 05.06.2026
Татарстан заинтересован в сотрудничестве с AirAsia

Татарстан заинтересован в сотрудничестве с малайзийской авиакомпанией AirAsia

© POOL | Перейти в медиабанкРустам Минниханов
Рустам Минниханов - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© POOL
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Рустам Минниханов. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Татарстан заинтересован в сотрудничестве с малайзийской авиакомпанией AirAsia, в частности, в организации прямых рейсов, сообщает пресс-служба главы республики.
Раис Татарстана Рустам Минниханов на полях ПМЭФ встретился с генеральным директором компании Capital A, сооснователем и советником AirAsia Group Тони Фернандесом. Компания работает в авиационной, логистической, финтех- и пищевой промышленности, предлагает коммерческие авиаперевозки, инженерные услуги, аренду авиационного оборудования, обучение управлению дронами и сопутствующие услуги, услуги по организации грузовых перевозок.
"Сооснователь компании рассказал, что AirAsia является крупным азиатским авиаперевозчиком, который совершает местные и международные перелеты по более чем 400 направлениям в 25 странах. Он предложил рассмотреть потенциальный запуск авиарейсов в Казань", - говорится в сообщении по итогам встречи.
Такой шаг, по мнению Фернандеса, укрепит связь между Татарстаном и Юго-Восточной Азией через обширную региональную сеть AirAsia.
"Рустам Минниханов в ходе встречи сообщил, что Татарстан заинтересован в сотрудничестве с компанией, особенно в части использования возможностей AirAsia для организации прямых рейсов", - уточняет пресс-служба.
Глава республики отметил, что Татарстан активно инвестирует в развитие транспортной инфраструктуры, уделяя особое внимание авиации как ключевому звену для интеграции региона в международные логистические и туристические маршруты. Минниханов поручил профильному министерству изучить и детально проработать этот вопрос.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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Республика ТатарстанПМЭФAir AsiaРустам Минниханов
 
 
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