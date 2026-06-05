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"Билайн" и "Бюро 1440" будут тестировать спутниковую связь этой осенью - РИА Новости, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
14:24 05.06.2026
"Билайн" и "Бюро 1440" будут тестировать спутниковую связь этой осенью

"Билайн" и "Бюро 1440" будут тестировать спутниковую связь осенью 2026 года

© iStock.com / mihailomilovanovicДевушка со смартфоном
Девушка со смартфоном - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© iStock.com / mihailomilovanovic
Девушка со смартфоном
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. "Билайн" и "Бюро 1440" начнут полноценное тестирование совместного решения по спутниковой связи осенью 2026 года, сообщает пресс-служба оператора.
Об этом стало известно на полях ПМЭФ-2026 в ходе сессии "Настоящее будущее. Технологии без права на сбой": отвечая на вопрос модератора о планах по запуску спутниковой связи, генеральный директор "ВымпелКом" Сергей Анохин сообщил, что проект уже находится в разработке. Реализацию подтвердил генеральный директор "ИКС Холдинга" Алексей Шелобков.
"Билайн" и "Бюро 1440" интегрируют наземную мобильную инфраструктуру оператора с российской низкоорбитальной спутниковой группировкой. Цель — обеспечить устойчивую связь в удаленных и труднодоступных локациях, где прокладка оптики экономически нецелесообразна.
"Там, где нецелесообразно тянуть оптику для мобильной сети, мы будем организовывать взаимодействие со спутниковой группировкой", — приводит пресс-служба слова Анохина.
Он добавил, что в компании рассчитывают осенью перейти к практическому применению.
"Спутниковая группировка — это не только способ дотянуться туда, где нет наземной инфраструктуры. Это резервирование, без которого современная система связи просто не может существовать. Стоимость простоя для промышленного предприятия несопоставима с затратами на создание защищенного интегрированного цифрового контура", — указал Шелобков.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером.
 
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