"Билайн" и "Бюро 1440" будут тестировать спутниковую связь этой осенью

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. "Билайн" и "Бюро 1440" начнут полноценное тестирование совместного решения по спутниковой связи осенью 2026 года, сообщает пресс-служба оператора.

Об этом стало известно на полях ПМЭФ-2026 в ходе сессии "Настоящее будущее. Технологии без права на сбой": отвечая на вопрос модератора о планах по запуску спутниковой связи, генеральный директор "ВымпелКом" Сергей Анохин сообщил, что проект уже находится в разработке. Реализацию подтвердил генеральный директор "ИКС Холдинга" Алексей Шелобков.

"Билайн" и "Бюро 1440" интегрируют наземную мобильную инфраструктуру оператора с российской низкоорбитальной спутниковой группировкой. Цель — обеспечить устойчивую связь в удаленных и труднодоступных локациях, где прокладка оптики экономически нецелесообразна.

"Там, где нецелесообразно тянуть оптику для мобильной сети, мы будем организовывать взаимодействие со спутниковой группировкой", — приводит пресс-служба слова Анохина.

Он добавил, что в компании рассчитывают осенью перейти к практическому применению.

"Спутниковая группировка — это не только способ дотянуться туда, где нет наземной инфраструктуры. Это резервирование, без которого современная система связи просто не может существовать. Стоимость простоя для промышленного предприятия несопоставима с затратами на создание защищенного интегрированного цифрового контура", — указал Шелобков.