Путин обратился к бойцам СВО: работайте, братья

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин обратился к российским военнослужащим на СВО.
- Он сказал: "Работайте, братья".
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии Петербургского экономического форума (ПМЭФ) обратился к военнослужащим, участвующим в СВО.
"Товарищи солдаты и матросы, товарищи старшины и мичманы, товарищи офицеры, адмиралы и генералы, <...> Работайте, братья", — сказал он.
Президент отметил, что вся страна гордится бойцами и надеется на них.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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