Путин обратился к бойцам СВО: работайте, братья

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент России Владимир Путин обратился к российским военнослужащим на СВО.

Он сказал: "Работайте, братья".

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии Петербургского экономического форума (ПМЭФ) обратился к военнослужащим, участвующим в СВО.

"Товарищи солдаты и матросы, товарищи старшины и мичманы, товарищи офицеры, адмиралы и генералы, <...> Работайте, братья", — сказал он.

Президент отметил, что вся страна гордится бойцами и надеется на них.

При этом Путин подчеркнул, что Россия исходит из того, что украинский конфликт завершится достижением всех заявленных целей спецоперации, назвав неправильным стремление Украины перевести обсуждение отношений с Россией в публичное поле.