В "Росавиации" оценили спрос на "Суперджеты"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Спрос российских авиакомпаний на самолеты «Суперджет» до 2030 года составит около 60 лайнеров.
- SJ-100 — ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Спрос авиакомпаний России на самолеты "Суперджет" до 2030 года составит около 60 лайнеров, сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров.
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"В части самой машины "Суперджет", то потребность до 2030 года это около 60 воздушных судов - наши, отечественные авиакомпании", - сказал Ядров в интервью ИС "Вести" в рамках ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.