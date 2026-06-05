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В "Росавиации" оценили спрос на "Суперджеты" - РИА Новости, 05.06.2026
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14:28 05.06.2026 (обновлено: 14:44 05.06.2026)
В "Росавиации" оценили спрос на "Суперджеты"

Глава Росавиации Ядров: спрос на Superjet до 2030 г составит около 60 самолетов

© РИА Новости / Нина Паршина | Перейти в медиабанкДмитрий Ядров, руководитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) на вручении сертификатов типа на авиационный двигатель ПД-8 для "Суперджета-100" и самолет Ил-114-300
Дмитрий Ядров, руководитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) на вручении сертификатов типа на авиационный двигатель ПД-8 для Суперджета-100 и самолет Ил-114-300 - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Нина Паршина
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Дмитрий Ядров, руководитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) на вручении сертификатов типа на авиационный двигатель ПД-8 для "Суперджета-100" и самолет Ил-114-300
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Спрос российских авиакомпаний на самолеты «Суперджет» до 2030 года составит около 60 лайнеров.
  • SJ-100 — ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Спрос авиакомпаний России на самолеты "Суперджет" до 2030 года составит около 60 лайнеров, сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров.
«

"В части самой машины "Суперджет", то потребность до 2030 года это около 60 воздушных судов - наши, отечественные авиакомпании", - сказал Ядров в интервью ИС "Вести" в рамках ПМЭФ.

SJ-100 - ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Лайнер станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся в настоящее время самолетов типа Superjet.
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