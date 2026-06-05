Миронов предложил дать специальный статус "военным волонтерам"

Краткий пересказ от РИА ИИ Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил предоставить специальный статус «военным волонтерам», которые самостоятельно доставляют гуманитарную помощь на СВО.

Проектом федерального закона предлагается расширить перечень направлений волонтерской деятельности и закрепить повышенный уровень гарантий для волонтеров, чья деятельность связана с направлением гуманитарных грузов в зоны проведения военных операций.

«Справедливая Россия» предлагает включить «военных волонтеров» в специальный перечень для назначения компенсации за вред жизни и здоровью, чтобы унифицировать основания для предоставления выплат.

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил предоставить специальный статус "военным волонтерам" - гражданам, которые самостоятельно доставляют гуманитарную помощь на СВО.

Соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение палаты парламента в пятницу. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

"Проектом федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)" предлагается расширить перечень направлений волонтерской деятельности, а также закрепить в законе повышенный уровень гарантий для волонтеров, чья деятельность непосредственно связана с направлением гуманитарных грузов и иной помощи в зоны проведения контртеррористических операций, вооруженных конфликтов, военных конфликтов, а также специальной военной операции", - сообщается в пояснительной записке к проекту.

В беседе с РИА Новости Миронов отметил, что проектом предлагается поддержать волонтеров, которые самостоятельно организуют сбор и доставку грузов на СВО и в приграничные регионы.

"Сегодня они не включены в систему повышенных социальных госгарантий, хотя многие работают с постоянным риском для жизни, имеют прямые связи с воинскими подразделениями и оперативно доставляют помощь, минуя верификацию на платформе "Добро.рф", - добавил он.

Лидер партии рассказал, что " Справедливая Россия " предлагает включить "военных волонтеров" в специальный перечень для назначения компенсации за вред жизни и здоровью, что позволит унифицировать основания для предоставления выплат вне зависимости от организационной формы участия граждан в волонтерской деятельности.

"Мы предлагаем предоставлять им компенсацию наравне с волонтерами, зарегистрированным в единой информационной системе "Добро.рф", а факт волонтерской деятельности подтверждать актами сдачи-приемки гуманитарной помощи воинскому подразделению", - пояснил Миронов.

Он подчеркнул, что получение компенсационных выплат волонтерам в случае причинения вреда их жизни или здоровью регламентируются двумя параллельными правовыми режимами: общий механизм прописан в законе "О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)", и он предусматривает выплату базовых компенсаций для широкого круга видов добровольческой деятельности, а повышенные выплаты и деятельность волонтеров на СВО регулируется указом президента РФ "О поддержке волонтерской деятельности на территориях отдельных субъектов Российской Федерации".