Миронов предложил дать специальный статус "военным волонтерам"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил предоставить специальный статус «военным волонтерам», которые самостоятельно доставляют гуманитарную помощь на СВО.
- Проектом федерального закона предлагается расширить перечень направлений волонтерской деятельности и закрепить повышенный уровень гарантий для волонтеров, чья деятельность связана с направлением гуманитарных грузов в зоны проведения военных операций.
- «Справедливая Россия» предлагает включить «военных волонтеров» в специальный перечень для назначения компенсации за вред жизни и здоровью, чтобы унифицировать основания для предоставления выплат.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил предоставить специальный статус "военным волонтерам" - гражданам, которые самостоятельно доставляют гуманитарную помощь на СВО.
Соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение палаты парламента в пятницу. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Проектом федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)" предлагается расширить перечень направлений волонтерской деятельности, а также закрепить в законе повышенный уровень гарантий для волонтеров, чья деятельность непосредственно связана с направлением гуманитарных грузов и иной помощи в зоны проведения контртеррористических операций, вооруженных конфликтов, военных конфликтов, а также специальной военной операции", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
В беседе с РИА Новости Миронов отметил, что проектом предлагается поддержать волонтеров, которые самостоятельно организуют сбор и доставку грузов на СВО и в приграничные регионы.
"Сегодня они не включены в систему повышенных социальных госгарантий, хотя многие работают с постоянным риском для жизни, имеют прямые связи с воинскими подразделениями и оперативно доставляют помощь, минуя верификацию на платформе "Добро.рф", - добавил он.
Лидер партии рассказал, что "Справедливая Россия" предлагает включить "военных волонтеров" в специальный перечень для назначения компенсации за вред жизни и здоровью, что позволит унифицировать основания для предоставления выплат вне зависимости от организационной формы участия граждан в волонтерской деятельности.
"Мы предлагаем предоставлять им компенсацию наравне с волонтерами, зарегистрированным в единой информационной системе "Добро.рф", а факт волонтерской деятельности подтверждать актами сдачи-приемки гуманитарной помощи воинскому подразделению", - пояснил Миронов.
Он подчеркнул, что получение компенсационных выплат волонтерам в случае причинения вреда их жизни или здоровью регламентируются двумя параллельными правовыми режимами: общий механизм прописан в законе "О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)", и он предусматривает выплату базовых компенсаций для широкого круга видов добровольческой деятельности, а повышенные выплаты и деятельность волонтеров на СВО регулируется указом президента РФ "О поддержке волонтерской деятельности на территориях отдельных субъектов Российской Федерации".
"Получается, что самостоятельная волонтерская деятельность в зоне СВО законом "О благотворительной деятельности и добровольчестве" не учитывается. При этом для получения повышенной компенсации в рамках Указа Президента нужна регистрация на официальный портале "Добро.рф", но она есть не у всех", - подытожил политик.
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19 мая, 10:46