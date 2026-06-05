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Ушаков рассказал о контактах представителей России и США - РИА Новости, 05.06.2026
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21:06 05.06.2026 (обновлено: 21:21 05.06.2026)
Ушаков рассказал о контактах представителей России и США

Ушаков: контакты представителей России и США в основном телефонные

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Юрий Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ушаков сообщил, что контакты между представителями России и США по большей части телефонные.
  • Он отметил, что контакты идут в разных форматах и о них сообщается своевременно.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Контакты между представителями РФ и США по большей части телефонные, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Журналисты задали Ушакову вопрос о том, идут ли контакты между представителями РФ и США. Ушаков сообщил, что обо всех контактах сообщается своевременно, они идут в разных форматах.
"Еще есть контакты по большей части телефонные", - сказал Ушаков журналистам на полях ПМЭФ-2026.
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