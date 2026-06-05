Ушаков рассказал о контактах представителей России и США

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Контакты между представителями РФ и США по большей части телефонные, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Журналисты задали Ушакову вопрос о том, идут ли контакты между представителями РФ и США. Ушаков сообщил, что обо всех контактах сообщается своевременно, они идут в разных форматах.