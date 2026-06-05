Ушаков рассказал о контактах представителей России и США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ушаков сообщил, что контакты между представителями России и США по большей части телефонные.
- Он отметил, что контакты идут в разных форматах и о них сообщается своевременно.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Контакты между представителями РФ и США по большей части телефонные, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Журналисты задали Ушакову вопрос о том, идут ли контакты между представителями РФ и США. Ушаков сообщил, что обо всех контактах сообщается своевременно, они идут в разных форматах.
"Еще есть контакты по большей части телефонные", - сказал Ушаков журналистам на полях ПМЭФ-2026.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ