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Риттер назвал страны Прибалтики активными участниками украинского конфликта - РИА Новости, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
08:19 05.06.2026 (обновлено: 08:32 05.06.2026)
Риттер назвал страны Прибалтики активными участниками украинского конфликта

Риттер: страны Прибалтики создали casus belli после пропуска дронов ВСУ

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкАмериканский военный эксперт Скотт Риттер
Американский военный эксперт Скотт Риттер - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Американский военный эксперт Скотт Риттер. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что страны Прибалтики создали casus belli после пропуска дронов ВСУ и являются активными участниками конфликта на Украине.
  • В воздушном пространстве стран Прибалтики неоднократно оказывались украинские дроны.
  • Эстония, Латвия и Литва ранее утверждали, что не давали разрешения Украине использовать свои территории и воздушное пространство для атак беспилотников на объекты в России.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Страны Прибалтики создали casus belli после пропуска дронов ВСУ - они являются активными участниками конфликта на Украине, заявил РИА Новости на ПМЭФ бывший американский разведчик Скотт Риттер.
"Они уже создали casus belli, а не создают. Они являются врагами. Они активные участники этого конфликта. И если не относиться к ним соответствующим образом, они продолжат вести себя так или даже обострять ситуацию", - сказал собеседник агентства.
В последнее время в воздушном пространстве стран Прибалтики неоднократно оказывались украинские дроны.
При этом Эстония, Латвия и Литва ранее утверждали, что якобы не давали разрешения Украине использовать свои территории и воздушное пространство для атак беспилотников на объекты в России. Председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев заявлял, что сопредельные страны являются соучастниками ударов украинскими дронами по российским портам на Балтике, поскольку маршрут пролета БПЛА требует тщательной проработки и как минимум согласия руководства тех стран, над которыми он проходил.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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ПМЭФ-2026В миреПрибалтикаУкраинаРоссияСкотт РиттерНиколай ПатрушевВооруженные силы Украины
 
 
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