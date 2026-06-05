Риттер назвал страны Прибалтики активными участниками украинского конфликта

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что страны Прибалтики создали casus belli после пропуска дронов ВСУ и являются активными участниками конфликта на Украине.
- В воздушном пространстве стран Прибалтики неоднократно оказывались украинские дроны.
- Эстония, Латвия и Литва ранее утверждали, что не давали разрешения Украине использовать свои территории и воздушное пространство для атак беспилотников на объекты в России.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Страны Прибалтики создали casus belli после пропуска дронов ВСУ - они являются активными участниками конфликта на Украине, заявил РИА Новости на ПМЭФ бывший американский разведчик Скотт Риттер.
"Они уже создали casus belli, а не создают. Они являются врагами. Они активные участники этого конфликта. И если не относиться к ним соответствующим образом, они продолжат вести себя так или даже обострять ситуацию", - сказал собеседник агентства.
В последнее время в воздушном пространстве стран Прибалтики неоднократно оказывались украинские дроны.
При этом Эстония, Латвия и Литва ранее утверждали, что якобы не давали разрешения Украине использовать свои территории и воздушное пространство для атак беспилотников на объекты в России. Председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев заявлял, что сопредельные страны являются соучастниками ударов украинскими дронами по российским портам на Балтике, поскольку маршрут пролета БПЛА требует тщательной проработки и как минимум согласия руководства тех стран, над которыми он проходил.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.