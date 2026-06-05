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У "Новатэк" есть технологии, которых вообще нет ни у кого, заявил Путин - РИА Новости, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
20:19 05.06.2026
У "Новатэк" есть технологии, которых вообще нет ни у кого, заявил Путин

Путин: если США применят технологии РФ, то добыча газа на Аляске будет дешевле

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин заявил, что производство СПГ на Аляске с помощью российских технологий может быть дешевле других решений.
  • У компании "Новатэк" есть уникальные технологии для добычи и сжижения газа.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Производство сжиженного природного газа (СПГ) на Аляске с помощью российских технологий могло бы стать для США на порядок дешевле других решений, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ.
"У компании "Новатэк" есть технологии, которых вообще нет ни у кого. Мы сейчас с американскими партнерами разговариваем: если они применят наши технологии, то добыча и сжижение газа и, соответственно, реализация продукта на Аляске будет, я думаю, гораздо эффективнее, чем первоначально планировалось с прокладкой трубопроводных систем. Гораздо, просто на порядок", - сказал Путин.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Трансляция пленарного заседания ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026ЭкономикаАляскаСШАРоссияВладимир Путин
 
 
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