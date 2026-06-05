У "Новатэк" есть технологии, которых вообще нет ни у кого, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил, что производство СПГ на Аляске с помощью российских технологий может быть дешевле других решений.
- У компании "Новатэк" есть уникальные технологии для добычи и сжижения газа.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Производство сжиженного природного газа (СПГ) на Аляске с помощью российских технологий могло бы стать для США на порядок дешевле других решений, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ.
"У компании "Новатэк" есть технологии, которых вообще нет ни у кого. Мы сейчас с американскими партнерами разговариваем: если они применят наши технологии, то добыча и сжижение газа и, соответственно, реализация продукта на Аляске будет, я думаю, гораздо эффективнее, чем первоначально планировалось с прокладкой трубопроводных систем. Гораздо, просто на порядок", - сказал Путин.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.