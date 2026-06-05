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ПСБ и "Росатом" будут совместно решать задачи по модернизации СМП - РИА Новости, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
15:54 05.06.2026
ПСБ и "Росатом" будут совместно решать задачи по модернизации СМП

ПСБ и "Росатом" на ПМЭФ заключили соглашение по Северному морскому пути

© Фото : Fotolia / FotolEdhar Рукопожатие
Рукопожатие - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© Фото : Fotolia / FotolEdhar
Рукопожатие
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. ПСБ и государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" в ходе Петербургского международного экономического форума заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие Северного морского пути (СМП), сообщает пресс-служба банка.
Свои подписи под документом поставили председатель ПСБ Петр Фрадков и генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
В рамках соглашения ПСБ и "Росатом" договорились о взаимодействии по финансированию проектов, направленных на развитие Северного морского пути, в том числе стороны будут разрабатывать проекты, призванные обеспечить увеличение грузопотока по Северному морскому пути и дальнейшее освоение арктических месторождений.
"Важной стратегической задачей государственного уровня, которая приобретает особую актуальность на фоне постоянно меняющихся геополитических условий, является модернизация Северного морского пути. ПСБ оказывает всестороннюю финансовую поддержку арктическим проектам, в том числе для создания соответствующей инфраструктуры, участвует в строительстве атомного ледокольного флота. Подписанное сегодня соглашение стало закономерным шагом в укреплении нашего партнерства с госкорпорацией "Росатом". Мы предоставим комплекс финансовых инструментов и сервисов для реализации задач, утвержденных руководством страны в рамках развития Северного морского пути", – сказал Фрадков.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Стенд Промсвязьбанка - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
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Вчера, 14:43
 
ПМЭФ-2026ПСБ (Банк ПСБ)Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Петр ФрадковАлексей Лихачев
 
 
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