Рейтинг@Mail.ru
Ситдеков: 80% молодых людей уверены, что ИИ не заменит их на работе - РИА Новости, 05.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка к ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
ПМЭФ-2026
 
20:59 05.06.2026
Ситдеков: 80% молодых людей уверены, что ИИ не заменит их на работе

Президент АФК "Система" рассказал о влиянии ИИ на карьерные возможности молодежи

© Фото : пресс-служба АФК "Система"Президент АФК "Система" Тагир Ситдеков
Президент АФК Система Тагир Ситдеков - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© Фото : пресс-служба АФК "Система"
Президент АФК "Система" Тагир Ситдеков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Более 90% молодых людей в России признают влияние искусственного интеллекта на свой карьерный путь, однако 80% уверены, что ИИ не сможет заменить их на рабочем месте, сообщил президент АФК "Система", председатель попечительского совета Благотворительного фонда "Система" Тагир Ситдеков.
Ситдеков представил на сессии "Рынок труда 2.0: диктатура ИИ, трансформация навыков и профессий" в рамках ПМЭФ–2026 результаты исследования БФ "Система" о влиянии ИИ на карьерные возможности молодежи.
"В ближайшем будущем специалисты будут конкурировать не с искусственным интеллектом, а с другими специалистами, которые научились использовать его в работе. И это понимание должно быть сформировано как можно раньше. Поэтому в рамках очередного исследования карьерных возможности молодежи мы задали соответствующие вопросы самим молодым людям – нашим стипендиатам, участникам стажировок и других проектов, направленных на содействие в выборе профессионального пути", - привели в компании комментарий Ситдекова.
По его словам, БФ АФК "Система" в ходе опроса участников своей флагманской программы профориентации и карьерного сопровождения талантливой молодежи "Лифт в будущее" выяснил, что влияние искусственного интеллекта на карьерные возможности молодежи признают 93% опрошенных молодых людей. При этом 49% респондентов отметили возможность как положительного, так и отрицательного влияния, а 32% видят в этом только позитив.
При этом 80% молодых людей уверены, что ИИ не заменит их на работе. В качестве условий для сохранения востребованности на рынке труда респонденты отмечали важность освоения ИИ и других цифровых инструментов (62,5%), а также постоянное обучение и повышение квалификации (62%). На необходимость развития "гибких навыков", таких как коммуникация и креативность, обратила внимание половина участников опроса.
Такой позитивный настрой в фонде объясняют высокой адаптивностью молодежи, для которой ИИ уже стал частью повседневной жизни: 83% опрошенных используют его несколько раз в неделю, 93% хотя бы раз прибегали к его помощи в процессе обучения.
В целом, отметил Ситдеков, поколению, которое сейчас выходит на рынок труда, свойственна большая "технологическая беглость" в отличие от представителей более старшего поколения. Это качество позволяет молодым людям быстро осваивать новые гаджеты и цифровые инструменты, что становится их преимуществом в глазах работодателей. Однако сами молодые люди считают основными сложностями при поиске первого рабочего места отсутствие практического опыта (56%), несоответствие полученных знаний реальным требованиям работодателей (более 45%), а также неуверенность в собственных знаниях и навыках (27%).
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером.
 
ПМЭФ-2026АФК "Система"Искусственный интеллект (ИИ)Рынок труда
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала