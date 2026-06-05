Ситдеков: 80% молодых людей уверены, что ИИ не заменит их на работе

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Более 90% молодых людей в России признают влияние искусственного интеллекта на свой карьерный путь, однако 80% уверены, что ИИ не сможет заменить их на рабочем месте, сообщил президент АФК "Система", председатель попечительского совета Благотворительного фонда "Система" Тагир Ситдеков.

Ситдеков представил на сессии "Рынок труда 2.0: диктатура ИИ, трансформация навыков и профессий" в рамках ПМЭФ–2026 результаты исследования БФ "Система" о влиянии ИИ на карьерные возможности молодежи.

"В ближайшем будущем специалисты будут конкурировать не с искусственным интеллектом, а с другими специалистами, которые научились использовать его в работе. И это понимание должно быть сформировано как можно раньше. Поэтому в рамках очередного исследования карьерных возможности молодежи мы задали соответствующие вопросы самим молодым людям – нашим стипендиатам, участникам стажировок и других проектов, направленных на содействие в выборе профессионального пути", - привели в компании комментарий Ситдекова.

По его словам, БФ АФК "Система" в ходе опроса участников своей флагманской программы профориентации и карьерного сопровождения талантливой молодежи "Лифт в будущее" выяснил, что влияние искусственного интеллекта на карьерные возможности молодежи признают 93% опрошенных молодых людей. При этом 49% респондентов отметили возможность как положительного, так и отрицательного влияния, а 32% видят в этом только позитив.

При этом 80% молодых людей уверены, что ИИ не заменит их на работе. В качестве условий для сохранения востребованности на рынке труда респонденты отмечали важность освоения ИИ и других цифровых инструментов (62,5%), а также постоянное обучение и повышение квалификации (62%). На необходимость развития "гибких навыков", таких как коммуникация и креативность, обратила внимание половина участников опроса.

Такой позитивный настрой в фонде объясняют высокой адаптивностью молодежи, для которой ИИ уже стал частью повседневной жизни: 83% опрошенных используют его несколько раз в неделю, 93% хотя бы раз прибегали к его помощи в процессе обучения.

В целом, отметил Ситдеков, поколению, которое сейчас выходит на рынок труда, свойственна большая "технологическая беглость" в отличие от представителей более старшего поколения. Это качество позволяет молодым людям быстро осваивать новые гаджеты и цифровые инструменты, что становится их преимуществом в глазах работодателей. Однако сами молодые люди считают основными сложностями при поиске первого рабочего места отсутствие практического опыта (56%), несоответствие полученных знаний реальным требованиям работодателей (более 45%), а также неуверенность в собственных знаниях и навыках (27%).