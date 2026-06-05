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Сиенко высказался о допуске российских велосипедистов в командных видах - РИА Новости Спорт, 05.06.2026
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18:09 05.06.2026
Сиенко высказался о допуске российских велосипедистов в командных видах

Сиенко: допуск в командных видах открывает перспективы возвращения России

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГенеральный директор НПК "Уралвагонзавод" Олег Сиенко во время подписания договоров в рамках Международного военно-технического форума "АРМИЯ-2016"
Генеральный директор НПК Уралвагонзавод Олег Сиенко во время подписания договоров в рамках Международного военно-технического форума АРМИЯ-2016 - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Исполком Международного союза велосипедистов (UCI) принял решение с 1 июля 2026 года допускать российских спортсменов к участию в соревнованиях в командных видах в нейтральном статусе.
  • Также UCI отменил предварительную проверку для юниоров в нейтральном статусе.
  • Глава Федерации велоспорта России Олег Сиенко назвал допуск российских спортсменов в командных дисциплинах к участию в международных соревнованиях важным шагом для возвращения позиций отечественного велоспорта.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Глава Федерации велоспорта России (ФВСР) Олег Сиенко назвал допуск российских спортсменов в командных дисциплинах к участию в международных соревнованиях важным шагом, который открывает долгосрочные перспективы по возвращению позиций отечественного велоспорта.
В пятницу стало известно, что исполком Международного союза велосипедистов (UCI) принял решение с 1 июля 2026 года допускать российских спортсменов к участию в соревнованиях в командных видах в нейтральном статусе, а также отменить предварительную проверку для юниоров в нейтральном статусе. Организация также сняла все ограничения с атлетов из Белоруссии.
"Решение Международного союза велосипедистов (UCI) - это важный шаг вперед. Возвращение российских гонщиков в командные дисциплины, начиная уже с первенства Европы на треке в Котбусе (Германия), открывает перед нашими сборными возможность полноценно бороться за медали. Также принципиально важно упрощение допуска для юниоров (17-18 лет и младше). Им больше не нужно индивидуально оформлять статус - они признаются нейтральными автоматически. Сам факт автоматического допуска значительно облегчает ребятам выход на старт", - приводит слова Сиенко Telegram-канал ФВСР.
"Это решение открывает для нас долгосрочные перспективы по планомерному возвращению позиций отечественного велоспорта на мировой арене. Наша цель - последовательно расширять представительство российских гонщиков на крупнейших международных турнирах и доказывать силу нашей школы в честной борьбе с сильнейшими соперниками", - добавил он.
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UCI выдал россиянам нейтральный статус в командных турнирах
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