Сиенко высказался о допуске российских велосипедистов в командных видах

Краткий пересказ от РИА ИИ Исполком Международного союза велосипедистов (UCI) принял решение с 1 июля 2026 года допускать российских спортсменов к участию в соревнованиях в командных видах в нейтральном статусе.

Также UCI отменил предварительную проверку для юниоров в нейтральном статусе.

Глава Федерации велоспорта России Олег Сиенко назвал допуск российских спортсменов в командных дисциплинах к участию в международных соревнованиях важным шагом для возвращения позиций отечественного велоспорта.

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Глава Федерации велоспорта России (ФВСР) Олег Сиенко назвал допуск российских спортсменов в командных дисциплинах к участию в международных соревнованиях важным шагом, который открывает долгосрочные перспективы по возвращению позиций отечественного велоспорта.

В пятницу стало известно, что исполком Международного союза велосипедистов (UCI) принял решение с 1 июля 2026 года допускать российских спортсменов к участию в соревнованиях в командных видах в нейтральном статусе, а также отменить предварительную проверку для юниоров в нейтральном статусе. Организация также сняла все ограничения с атлетов из Белоруссии.

"Решение Международного союза велосипедистов (UCI) - это важный шаг вперед. Возвращение российских гонщиков в командные дисциплины, начиная уже с первенства Европы на треке в Котбусе (Германия), открывает перед нашими сборными возможность полноценно бороться за медали. Также принципиально важно упрощение допуска для юниоров (17-18 лет и младше). Им больше не нужно индивидуально оформлять статус - они признаются нейтральными автоматически. Сам факт автоматического допуска значительно облегчает ребятам выход на старт", - приводит слова Сиенко Telegram-канал ФВСР