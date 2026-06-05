НСПК и ВТБ договорились о расширении премиальных сервисов

МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. ВТБ и Национальная система платежных карт (НСПК) заключили соглашение о сотрудничестве по предоставлению премиального сервиса для состоятельных клиентов банка в аэропортах, портах и на вокзалах, сообщает пресс-служба НСПК.

Документ подписали на Петербургском международном экономическом форуме старший вице-президент, руководитель Private Banking и "Привилегии" ВТБ Оксана Семененко и заместитель генерального директора Национальной системы платежных карт Павел Михалев.

Стороны договорились о развитии премиальных сервисов для владельцев карт платежной системы "Мир". Клиенты Private Banking и "Привилегии" ВТБ получат доступ в отдельные бизнес-залы аэропортов, железнодорожных вокзалов, портов, смогут ускоренно проходить предполетные процедуры, пользоваться скидками при заказе еды в ресторанах, расположенных на территории транспортных узлов, упаковывать багаж.

"Состоятельные клиенты все больше внимания обращают на нефинансовые сервисы: им важны те опции, которые помогают в решении лайфстайл-задач их насыщенного образа жизни. Наше партнерство позволит расширить индивидуальные сервисы для деловой аудитории, которая часто путешествует", – прокомментировала Семененко.

По словам Михалева, для держателей карт "Мир" НСПК совместно с банками развивает линейку премиальных продуктов и сервисов, ориентируясь на образ жизни и ожидания этой аудитории.

"Мы видим, что для клиентов все большее значение имеют не только финансовые инструменты, но и дополнительные возможности, которые помогают экономить время, получать высокий уровень сервиса и делать каждый их день комфортнее. Сотрудничество с ВТБ позволит предложить клиентам банка востребованные привилегии как во время поездок, так и в повседневной жизни", – сказал Михалев.

Акционерное общество "Национальная система платежных карт" является оператором платежной системы "Мир", операционный платежный и клиринговый центр СБП.