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НСПК и ВТБ договорились о расширении премиальных сервисов - РИА Новости, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
16:32 05.06.2026
НСПК и ВТБ договорились о расширении премиальных сервисов

НСПК и ВТБ договорились на ПМЭФ о расширении премиальных сервисов

© Фото : пресс-служба АО "НСПК"НСПК и ВТБ договорились о расширении премиальных сервисов
НСПК и ВТБ договорились о расширении премиальных сервисов - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© Фото : пресс-служба АО "НСПК"
НСПК и ВТБ договорились о расширении премиальных сервисов
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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. ВТБ и Национальная система платежных карт (НСПК) заключили соглашение о сотрудничестве по предоставлению премиального сервиса для состоятельных клиентов банка в аэропортах, портах и на вокзалах, сообщает пресс-служба НСПК.
Документ подписали на Петербургском международном экономическом форуме старший вице-президент, руководитель Private Banking и "Привилегии" ВТБ Оксана Семененко и заместитель генерального директора Национальной системы платежных карт Павел Михалев.
Стороны договорились о развитии премиальных сервисов для владельцев карт платежной системы "Мир". Клиенты Private Banking и "Привилегии" ВТБ получат доступ в отдельные бизнес-залы аэропортов, железнодорожных вокзалов, портов, смогут ускоренно проходить предполетные процедуры, пользоваться скидками при заказе еды в ресторанах, расположенных на территории транспортных узлов, упаковывать багаж.
"Состоятельные клиенты все больше внимания обращают на нефинансовые сервисы: им важны те опции, которые помогают в решении лайфстайл-задач их насыщенного образа жизни. Наше партнерство позволит расширить индивидуальные сервисы для деловой аудитории, которая часто путешествует", – прокомментировала Семененко.
По словам Михалева, для держателей карт "Мир" НСПК совместно с банками развивает линейку премиальных продуктов и сервисов, ориентируясь на образ жизни и ожидания этой аудитории.
"Мы видим, что для клиентов все большее значение имеют не только финансовые инструменты, но и дополнительные возможности, которые помогают экономить время, получать высокий уровень сервиса и делать каждый их день комфортнее. Сотрудничество с ВТБ позволит предложить клиентам банка востребованные привилегии как во время поездок, так и в повседневной жизни", – сказал Михалев.
Акционерное общество "Национальная система платежных карт" является оператором платежной системы "Мир", операционный платежный и клиринговый центр СБП.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
 
ПМЭФ-2026ВТБ (банк)БанкиФинансы
 
 
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